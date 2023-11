Mali: Srednjoškolcima će u narednih desetak dana biti isplaćeno po 10.000 dinara

U narednih desetak dana svi srednjoškolci u Srbiji, njih oko 235.000 će, kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dobiti po 10.000 dinara pomoći države, izjavio je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

- Ovo je još jedna mera države kategoriji građana koja je do sada možda bila preskočena i isključivo predstavlja pomoć države grupi mladih koja je ostala nepokrivena dosadašnjim pomoćima - rekao je Mali gostujući na Televiziji Hepi, sapštilo je Ministarstvo finansija. On je istakao da je prošle godine mladima od 16 do 29 godina dva puta isplaćeno po 100 evra, potom još 5.000 dinara, da je ove godine majkama dece do 16 godina isplaćeno po 10.000 dinara za svako dete, te da će 30. novembra penzionerima biti isplaćena pomoć od po 20.000 dinara i socijalno ugroženima po 10.000 dinara dan kasnije.

- Bolje stojimo u ova dva meseca, imamo pet milijardi evra na računu i zato hoćemo da pomognemo. Do sada nismo ciljali grupu srednjoškolaca, pokazujemo da su nam važni i pokazujemo snagu naših javnih finansija - rekao je Mali.

Podsetio da je prošle nedelje pokrenut projekat studentskih kartica koje će biti aktivne od 1. decembra i na kojima će studentima umesto planiranih 500, na inicijativu Aleksandra Vučića biti uplaćeno po 1.000 dinara.

Naveo je da se do sada za kartice prijavilo 67.000 studenata i da kartica će platna, bez troškova održavanja ili izdavanja.

- To je lep gest brige, svi smo bili studenti, svaki dinar znači - poručio je Mali.

Dodao je da su ugovori već potpisani sa 24 kompanije koje su podržale projekat, a među njima su Er Srbija koja nudi 10 odsto popusta na avionske karte, Srbijavoz sa 20 odsto popusta na vozne karte, veliki broj knjižara, supermarketa, bioskopi, osiguravajuća društva, Putevi Srbije, Skijališta Srbije sa 15 odsto popusta.

- To su sve konkretni benefiti za studente, slušali smo njihove potrebe, pokazujemo brigu i snagu ekonomije. Srbija je sada naučila da pobeđuje u ekonomiji, stojimo mnogo bolje od razvijenijih zemalja i nećemo stati - rekao je Mali.

Istakao je da je u koroni stao svet, fabrike su krenule da se zatvaraju, a Srbija se nije predala, pa su napravljene tri kovid bolnice, obezbeđene četiri vakcine besplatno, respiratori i lekovi.

Mali je poručio da je Srbija time pokazala odgovornost i brigu prema svom narodu te podsetio da se 6,1 miliona građana prijavilo za pomoć države od 100 evra koja im je i isplaćena, ali da je pomoć pružena i preduzetnicima kroz isplatu minimalnih zarada, jeftine kredite, odlaganjem plaćanja poreza i doprinosa.

- Odgovorno smo reagovali da sačuvamo radna mesta, bili smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Pomoć ne prestaje i ona nema veze sa izborima već sa politikom zemlje da pomaže građanima. Do sada je privredi i građanima isplaćeno oko devet milijardi evra - rekao je on.

Podsetio je da se pre 10 godina za vreme vlade današnje opozicije Srbija borila sa ogromnom inflacijom bez ikakve spoljne krize, sa rastom kursa od 83 na 120 dinara za evro što je urušilo životni srandard građana, te neulaganjem u javne resurse, a kao najveći problem je istakao tadašnji gubitak 500.000 radnih mesta zbog zatvaranja fabrika.

- Mi smo, na drugoj strani, svaku mogućnost iskoristili da pomognemo, gledali smo odgovorno da pokrijemo sve kategorije građana, da pokažemo brigu. Za nas je odnos prema čoveku, prema problemu, osnovna politika - poručio je Mali.

Naveo je da se 1. januara očekuje i povećanje plata u javnom sektoru, ali i penzija za dodatnih 14,8 odsto, te minimalne zarade od 17,8 procenta koja će nakon tog povećanja prvi put premašiti 400 evra, dok je pre 10 godina minimalna zarada iznosila samo 15.700 dinara.

- Danas plate i penzije rastu iznad nivoa inflacije, kumulativno penzije su porasle 56,1 odsto u poslednje dve godine. Borimo se sa inflacijom, ona je uvezena i posledica je krize izazvane koronom 2020, potom poremećajima u lancima snabdevanja, krizom u Ukrajini, energetskom krizom, konfliktom u Gazi - rekao on.

Poručio je da nijedna investicija nije zaustavljena te da će Srbija ove godine ostvariti rast BDP-a od 2,5 odsto dok Nemačka, na primer, već tri kvartala zaredom beleži negativan rast.

- Prvi put u istoriji BDP će iznositi više od 69 milijardi evra, dok je pre 10 godina iznosio 33,4 milijarde - poručio je Mali.

Podsetio je da je od 2012. godine rekonstruisano ili izgrađeno 445 kilometara puteva u odnosu na 42,6 kilometra što je bio rezultat prethodne vlasti, da je otvoreno 467 fabrika, da je rekonstruisano ili izgrađeno 807 kilometara pruga u odnosu na 31,5 kilometara u prethodnoj vlasti, te da je u poslednih 10 godina u Srbiji obnovljeno 147 bolnica, domova zdravlja, klinika.

- Posebnu pažnju poklanjamo zdravstvu. U toku je kupovina mamografa, ultrazvučnih aparata, magnetnih rezonanci. Svakome želimo da omogućimo bolju zdravstvenu negu, bolji život - poručio je Mali.