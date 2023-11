VELIKA OPASNOST PRETI SRBIJI! Evo kada i gde će padati LEDENA KIŠA koja može napraviti haos na putevima - ZBOG OVOGA MOŽE BITI POSEBNO OPASNO!

Nakon jakog zahlađenja sa snegom, današnji dan doneo je Srbiji kratkotrajnu stabilizaciju vremena, ali i otopljenje. Ovog poslepodneva temperature u delovima Srbije i u Beogradu dostižu i 10°C. Ipak, vrlo brzo očekuje se nova promena i pogoršanje vremena.

U noći između ponedeljka i utorka preko Srbije se sa jugozapada i sa Jadranskog mora očekuje premeštanje toplog fronta. On će doneti nadiranje tople vazdušne mase sa jugozapada, ali i porast temperature vazduha.

Nakon što je prethodna noć u Srbiji bila uz mraz i temperature od -7 do -1°C, na Kopaoniku -11°C, a u Sjenici -13°C, noć ka utorku biće osetno toplija, uz temperature u severnim, zapadnim i centralnim predelima iznad 0°C, dok se u ostalim predelima iako toplije, očekuju temperature i dalje u minisu.

Dakle, u noći između ponedeljka i utorka očekuje se jače naoblačenje sa kišom. U planinskim predelima i na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i u Timočkoj Krajini očekuju se sneg i kiša koja će se lediti pri tlu.

U utorak se u Srbiji nastavlja oblačno vreme sa kišom, ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, a pre podne i u Timočkoj Krajini sa kišom koja će se lediti pri tlu.

Na višim planinama očekuje se sneg.

Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima, dok će u košavskom području duvati veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura biće od -5°C na jugu do 7°C na severu Srbije i u Beogradu. Maksimalna temperatura biće od 6°C na severozapadu Bačke do 10°C u centralnim i zapadnim predelima, u Beogradu do 9°C.

Krajem dana u severnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz zahlađenje, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Sneg će padati u svim brdsko-planinskim predelima, a u noći ka sredi kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.



Zbog očekivane kiše koja će se lediti pri tlu, u noći između ponedeljka i utorka i u utorak ujutro u jugozapadnim, južnim i jugoitočnim predelima Srbije i u Timočkoj Krajini očekuje se velika opasnost od poledice. Biće veoma klizavi putevi, pa se u saobraćaju preporučuje ogroman oprez, a oprez će biti neophodan i na trotoarima i kao i kad su pešaci u pitanju.

Najveća opasnost od kiše koja će se lediti pri tlu i od poledice očekuje se na području Novog Pazara, Vranja, Niša, Prokuplja, Tutina, Zaječara, Negotina, Pirota, Dimitrovgrada, kao i na području Kosova i Metohije.

U sredu prestanak padavina

U sredu se na severu Srbije očekuje prestanak padavina i delimićno razvedravanje. U ostalim predelima očekuje se oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, a prestanak padavina i deliično razvedravanje u ovim predelima očekuje se posle podne i uveče.

Prema vremenskoj prognozi, u četvrtak ujutro mraz, tokom dana suvo i toplije.

U petak osetno toplije, a novo zahlađenje očekuje se tokom vikenda.

