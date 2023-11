'MNOGI KORISTE ANTIBIOTIK BEZ KONSULTACIJE SA LEKAROM' Dr Maris: Neracionalno korišćenje dovodi do stvaranja otpornosti mnogih bakterija (VIDEO)

Srbija se nalazi među državama koje imaju najveću dnevnu dozu antibiotika u ovom delu Evrope. Nalazimo se na trećem mestu posle Turske i Francuske.

Prema anketi za javno zdravlje Beograd, 20 odsto ispitanika, antibiotike je uzimalo samostalno i bez saveta lekara.

- Samo se osvrnite na svoju okolinu, ne znam da li postoji i jedno domaćinstvo u Srbiji koje nema u rezervi neki antibiotik. Kažu da dev trećine naših ljudi ima u zalihama antibiotik- rekla je u Novom jutru dr Slavica Maris, epidemiolog.

Ona je istakla da ova praksa ne bi smela da postoji i da bi apoteke trebale da izdaju antibiotik isključivo na lekarski recept.

- Kako se naši sugrađani snalaze to je već drugo pitanje - istakla je de Maris.

- Niko ne razmišlja o posledicama, a one su takve da korišćenje neracionalno antibiotika dovodi do stvaranja otpornosti mnogih bakterija. Shodno tome, to dovodi situacije kada imamo lakša obolenja koja prelaze u srednje teška, ili teška koja zahtevaju hospitalizaciju i samim tim iziskuju lečenje nekim jačim antibioticima, šireg spektra koje sa sobom povlače veće neželjene efekte- rekla je dr Maris.

To sve zajedno može dovesti do produžene hospitalizacije ali može doći i do smrtnog ishoda. Ona je istakla da upravo ova anketa istraživanja pokazuje da je upravo 60 odsto ispitanika koristilo antibiotik u prethodnih 12 meseci, a da je 12 odsto njih antibiotik krenulo da koristi na svoju ruku.

- Ovo je znatno veći procenat u odnosu na zemlje Evropske unije gde ovaj procenat iznosi 8 odsto. Racionalno korišćenje antibiotika kreće u lekarskoj ordinaciji nakon pregleda lekara, antibiotik se prepisuje isključivo na osnovi simptoma bolesti, rezultata mikrobioloških analiza i na osnovi toga se prepisuje lek koji deluje na tu bakteriju- rekla je dr Maris.

Ona je naglasila i da je važno da se lek koristi onako kako je propisano.