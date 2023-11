POLA MILIONA GRAĐANA MOŽE DA OČEKUJE OVU POMOĆ DRŽAVE: Stiže novi zahtev - za još 250.000 ljudi da se podeli po 10.000 dinara!

Udruženje Moja Srbija ponovilo je poziv Vladi Srbije da u narednoj godini pusti u opticaj 250.000 vaučera za odmor u vrednosti od po 10.000 dinara.

U pozivu se ističe da je skok cena u ovoj godini obezvredio značaj ove subvencije i da bi povećanje nominalne vrednosti vaučera na 10.000 dinara bilo neophodno da bi domaći turizam nastavio da beleži značajne rezultate kao u prethodnim godinama.

- Vaučeri za odmor u Srbiji su tokom prethodnih godina bili veliki zamajac razvoju domaćeg turizma, pa bi akciju trebalo nastaviti, ali i uskladiti sa novim uslovima na tržištu - rekao je predstavnik udruženja Moja Srbija Milan Ristić i dodao da je povećanje dodatnih troškova odmora u ovoj godini uticalo na to da jedan broj vaučera preuzetih početkom godine uopšte ne bude iskorišćen.

Ukazano je i da je akcija podele vaučera jasan pokazatelj koliko su isplative subvencije domaćoj privredi, jer je tokom poslednjih devet godina promet u domaćem turizmu višestruko uvećan, a veliki broj građana je našao mogućnost zaposlenja i zarade u ugostiteljskoj delatnosti.

- Ova akcija predstavlja dokaz koliko je značajna podrška našoj privredi i našim građanima, jer sav novac plasiran u domaći turizam ostaje u novčanim tokovima Srbije i veoma brzo se kroz poreze i ostala davanja vraća u budžet - naglasio je Ristić.

Takođe, u pozivu se ističe zahtev da se odmah na početku akcije pusti u opticaj najmanje 250.000 vaučera, kao i da se početak prijave pomeri na 1. februar.

STIŽE POLA MILIONA VAUČERA Prema rečima predsednika Aleksandra Vučića, građani Srbije od 1. januara 2024. godine mogu da očekuju novih 500.000 vaučera za odmor, kao i da oni koji nisu iskoristili stare ne moraju da brinu, jer će biti produžen rok za njihovu upotrebu. Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a po prvi put i stariji od 65 godina koji nemaju penziju.

Do sada je bila ustaljena praksa da se nakon osnovne kvote, naknadno puste nove količine vaučera, što je dovodilo do velikih gužvi na šalterima, do nezadovoljstva građana koji nisu uspeli da predaju formulare i do negodovanja jer su kvote potrošene za samo par dana, a nekada i za par časova.

Dodaje se i da mnogi građani, a pre svega zaposleni i studenti, nisu u mogućnosti da tokom praznika pribave svu neophodnu dokumentaciju koja se predaje uz zahtev za vaučer.

Uz to, zaposleni građani ne mogu početkom januara da planiraju tačne datume za odmor koji će koristiti u drugoj polovini godine. Zbog toga dolazi do čestih otkazivanja ili promena rezervisanih termina i mnoge rezervacije ostaju neiskorišćene, što ugostiteljima stvara bespotrebne probleme.

Puštanjem u opticaj 250.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara i pomeranjem početka akcije na 1. februar, stvorili bi se uslovi da građani lakše planiraju svoj odmor u Srbiji tokom 2024. godine, ugostitelji bi ravnomernije popunili svoje kapacitete i ostvarili veće prihode, turistička privreda bi i naredne godine zabeležila veliki rast, a državni budžet ne bi trpeo velike izdatke, jer bi uložena sredstva ostala u opticaju u Srbiji i veoma brzo bi se kroz poreze i doprinose vratila u državnu kasu, saopštilo je udruženje "Moja Srbija".

