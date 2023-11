I PENZIONERI BEZ TEKUĆEG RAČUNA MOGU DO 20.000 DINARA: Evo na koji način mogu do novca

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je nove finansijske mere koje će biti realizovane već u narednim danima. Koliko će novca i koje grupe građana dobiti od države zanima sve koji ispunjavaju uslove za to, a oni koji su bili zabrinuti jer nemaju otvoren tekući račun u banci, mogu da odahnu, i oni će doibti novac.

Prva kategorija su srednjoškolci, gde je najavljeno da će dobiti pomoć od 10.000 dinara, a naravno podsećamo da će studenti za svoje studentske kartice od Poštanske štedionice dobiti 1.000 dinara već raspoloživog novca za trošenje. Podsećamo da će penzioneri 30. novembra biti isplaćeni u iznosu od 20.000 dinara. Tu su kategorije invalida rada, drugog i trećeg stepena - izvestio je Dobrijevič koji je od sagovornika dobio više detalja.

- Pomoć svim srednjoškolcima na teritoriji Republike Srbije u iznosu od 10.000 i oni će u narednih desetak dana dobiti novac na svoje tekuće račune, ukoliko su punoletni, a ukoliko nemaju račun, to će biti isplaćeno na račune njihovih roditelja ili staratelja. Očekujemo da do kraja ove nedelje taj novac prebacimo svim lokalnim samoupravama, koje u skladu sa zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom, mogu da i isplate tu jednokratnu pomoć - rekao je državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović.

- Prepoznali smo da je to potrebno njima na osnovu dnevnih interakcija, pošto znate da smo u komunikaciji na dnevnom nivou sa svim slojevima našeg stanovništva, sa svim uzrastima. Njima će to sigurno značiti sad, pred praznike, tako da verujemo da je to još jedna dobra mera. Pokazalo se u prethodnom periodu od tri ili četiri godine da su sve mere koje smo imali, sva jednokratna davanja i sve druga sistematska davanja pokazala kao dobra, jer evo u ovom trenutku kada najveće evropske zemlje imaju recesiju, privreda Srbije raste. Tako da to nije palo s neba, nije to rezultat nekih paušalnih mera nego dobro procenjenih, premerenih i dobro izanaliziranih mera. Ovo je još jedna od njih i nastavak svega onoga što smo imali u prethodnom periodu - istakao je Stevanović.

Naveo je da će ukupan iznos pomoći iznositi oko 20 milona evra.

- Već prekosutra je 30. novembar, sredstva su već na računu fonda PIO, fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Dakle 30. novembra će biti uplaćeno na račun našim penzionerima koji mogu istog dana da podignu novac. Izuzetak su oni, mislim da ih ima oko 216.000-217.000, koji na svoje kućne adrese dobijaju novac. To će biti u narednih par dana. I eto još jedno ispunjeno obećanje koje predsednik najavio još pre par meseci i potvrda da stojimo iza svih reči i svih obećanja koje su u prethodnom periodu data - dodao je Stevanović.

Krajem nedelje se očekuje isplata još jedne vrste pomoći svim korisnicima socijalne pomoći

- U petak će na njihove račune leći po 10.000 dinara, tako da zatvaramo ovaj mesec i počinjemo decembar u istom znaku, jednostavno misleći na svoje građane, radim u interesu svih njih i da jednostavno svim zajedničkim snagama prebrodimo ovaj krizni period, a vidite da su sve mere i dale rezultate, čak i inflacija ima opadajući trend i očekujemo i taj podatak da će u decembru biti ispod 8 odsto - poručio je državni sekretar.