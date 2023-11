Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na izgradnji podvožnjaka u Kosovskoj ulici u Subotici koji se izvode u okviru izgradnje brze pruge do tog grada koja će, kako je rekao, biti završena do kraja sledeće godine, dok se očekuje da će njome vozovi početi da saobraćaju u martu ili aprilu 2025. godine.

Vesić je naveo da se na brzoj pruzi u Subotici gradi sedam objekata - podvožnjaci, nadzvožnjak i most.

- Imali smo dva kritična podvožnjaka, jedan u Ulici Maksima Gorkog, a drugi ovde u Kosovskoj. Podvožnjak u Ulici Maksima Gorkog treba da bude gotov do kraja ove godine, očekujem da će to biti i ranije, a što se tiče ovog podvožnjaka, on će biti završen u januaru - rekao je Vesić i dodao da će potom početi da se radi Majšanski most.

Vesić je rekao da je veoma zahvalan građankama i građanima Subotice na tome što su bili veoma strpljivi zbog radova koji ometaju njihov svakodnevni život.

- Sve što se radi u gradu uvek izaziva probleme, ali smo se trudili da budemo brzi i zahvalan sam srpskim i kineskim radnicima koji rade svaki dan, i po kiši, i budite sigurni da će ovi objekti biti završeni na vreme - istakao je Vesić.

Naveo je da će do kraja sledeće godine biti završena brza pruga do Subotice kojom će vozovi početi da saobraćaju u martu ili aprilu 2025. godine, a da će se od Beograda do Subotice i obratno stizati za sat i deset minuta.

- To će potpuno promeniti život građanki i građana Subotice. Omogućiće da ljudi mogu više da dolaze ovde i da Subotičani idu u druge delove Srbije, kao i razvoj turizma i lokalnih biznisa - rekao je Vesić.

Podsetio je da je danas, posle osam godina, obnovljena železnička linija između Segedina i Subotice.

- Takođe, gradićemo prugu Subotica-Baja što je zajednički projekat sa mađarskom vladom i krećemo, nadam se već sledeće godine, u rekonstrukciju pruge Subotica-Sombor koja je zaista u lošem stanju - rekao je Vesić.

Naveo je da će i druge pruge biti obnovljene i istakao je da će na teritoriji Vojvodine, nezavisno od brze pruge do Subotice, biti rekonstruisano skoro 400 kilometara pruga.

- Ako tome dodamo projekat koji trenutno radimo zajedno sa Svetskom bankom, rekonstrukcija pruge Pančevo-Vršac-rumunska granica dužine 75 kilometara, to je skoro 500 kilometara pruga koje će biti rekonstruisane - rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da će, kada bude završena brza pruga Beograd-Subotica, to biti najbrže izgrađena brza pruga na svetu.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je rekao da je lokacija koju su danas obišli u Kosovskoj ulici bilo jedno od izuzetno kritičnih mesta na ukrštanju sa prugom.

- Sa izgradnjom podzvožnjaka problem će biti rešen i dobiće se na kvalitetu i bezbednost saobraćaja - rekao je on i zahvalio ministru Vesiću i njegovim saradnicima.