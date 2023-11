SNAŽAN CIKLON NAD SRBIJOM! Olujni vetar udara, SLEDI JOŠ JAČE ZAHLAĐENJE, a kiša će preći u sneg!

Ovog prepodneva umerena kiša padala je na severu Srbije, naročito na području Beograda i u Vojvodini, ali i na istoku, jugu i jugozapadu Srbije. Na višim planinama jugozapadne i južne Srbije iznad 1300 metara nadmorske visine padao je sneg, dok na istoku Srbije u oblasti brdskih predela ima ledene kiše, susnežice i snega, uz opasnost od poledice.

Temperature oko podneva kretale su se od 3 stepena na istoku Srbije i od 4 stepena u Vojvodini do 11 stepei u dolini Velike Morave, u Beogradu je 5 stepeni.

Danas je i vetrovito, na planinama i u košavskom području uz jak južni, jugoistočni i jugozapadni vetar.

Srbija je danas pod uticajem snažnog ciklona, koji se svojom centrom premešta sa severnog Jadrana preko severa Srbije dalje na istok preko Karpata.

Srbija će do popodneva biti u prednjem sektoru ciklona i u sistemu južnog strujanja, a kasnije posle posle podne i uveče u hladnijem sektoru sistema i sistemu severozapadnog strujanja, uz prodor hladnog fronta.

U Srbiji će tokom dana biti oblačno sa umerenom kišom, na istoku ponegde i sa ledenom kišom, dok se na višim planinama očekuje sneg.

Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima, dok se na planinama očekuju olujni udari jugozapadnog vetra.

Maksimalna temperatura biće od 6 do 10 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni, a u Negotinskoj Krajini do 3 stepena.

Posle podne u severnim, a u toku večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz zahlađenje i vetar će biti u skretanju na severozapadni, a temperatura u padu.

U toku večeri i noći kiša će u svim brdsko-planinskim predelima preći u sneg, dok će kiša na severu Srbije prestati.

Talas veće količine padavina sa severa Srbije, posle podne i uveče premestiće se ka južnim, centalnim i istočnim predelima.

U većem delu Srbije danas se očekuje od 10 do 20 milimetara padavina po kvadratnom metru.

U sredu na severu Srbije suvo, u Vojvodini i vedro, ali i vrlo hladno, dok se u ostalim predelima Srbije ujutro i pre podne očekuje oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, posle podne prestanak padavina.

Duvaće severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura od 2 stepena na severu do 8 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 4 stepena.

Prema vremenskoj prognozi, u četvrtak osetno toplije, uz temperature od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 14, samo će na severu Vojvodine biti hladnije, uz pojavu kiše i temperaturu do 8 stepeni, a u Negotinskoj Krajini do 6 stepeni.

U petak vreme nalik prolećnom, uz jak jugoistočni vetar. Temperatura do 22 stepena, u Beogradu do 20 stepeni.

Za vikend veoma jako zahlađenje, a kiša će i u nižim predelima preći u sneg.

U nedelju se očekuje ledeni dan, temperature u pojedinim predelima ni tokom dana neće preći 0 stepeni.