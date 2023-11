Mnogi su se proteklih godina i decenija pozivali na proročanstva čuvenog Nostradamusa. Nekad su pogađali, nekad baš i nisu, ali kada ih za sledeću godinu objavi renomirani izraelski dnevnik Džerusalem post, onda ih, ako ništa drugo, makar treba pročitati.

Ko je bio Mišel de Nostradam Mišel de Nostredam, poznatiji kao Nostradamus, bio je francuski astrolog, lekar i vidovnjak. Najpoznatiji je po svojoj knjizi "Zbirka proročanstava". Ova proročanstva navodno predviđaju buduće događaje, a knjiga je prvi put objavljena 1555. Studirao je u Avinjonu, ali je bio primoran da napusti školu jer je univerzitet zatvoren zbog izbijanja kuge. Radio je kao apotekar i nadao se da će steći doktorat. Oženio se 1531, međutim, žena i deca umrli su tri godine kasnije, tokom još jednog izbijanja kuge. Borio se protiv kuge i pomogao drugim lekarima, a onda se ponovo oženio i dobio šestoro dece. Ubrzo je počeo da radi kao astrolog za razne bogate mecene. Katarina Mediči je bila jedna od njegovih najistaknutijih pristalica. Umro je 1566.

Fizičar, istraživač i inženjer Goran Marjanović kaže da sve što se dešava u kosmosu, dešava se u cikličnim ponavljanjima. Kada je reč o Nostradamusu, kaže on, sumnja da to može da se nađe u njegovim ličnim zapisima, jer je on pisao nerazumnjivo i u katrenima.

- Nejasan je, i iz njegovih rečenica i konstrukcija, mogu da se slože razne priče. On jeste pogodio mnogo toga, ali moramo da znamo da je on živeo pre 500 godina. On je pisao na simboličan način, simboličkim jezikom... Ne može se negirati mogućnost predviđanja. Najveći dokaz tome su Tarabići i Vanga. Oni su bolje pogađali, jer su se stvari koje su govorili i ostvarile - rekao je Marjanović.

Kako je dodao, danas su neke stvari izobličene, te novinari često imaju tendenciju da "izokrenu" neke stvari.

- Koštunicina pobeda je pripisana Tarabićima, što nije tačno. Imamo knjigu koju je objavio doktor Kazimirović, imamo pruču da je on na oijaci vikao "Ubiše knjaza, ubiše knjaza" u Užicu. Naravno, žandari su ga uhapsili, međutim, desilo se da je sutradan bio ubijen. Rekao je da će Drina poteći uz Taru, a tu imamo reverzibilnu hidrocentralu, govorio je o telefonu, sokoćalu kojim će ljudi razgovarati. Isto tako za televizor, to je zapisano. Šarganska osmica isto, to je isto najavio - priča Marjanović.

Sektolog Dimitrije Pastulović kaže da Nostradamus ne izgovara tačno priče u tim katrenima.

- Kazimirović je napisao mnoge stvari, znam knjigu napamet. Mitar je bio ono "ubiše knjaza" - dodao je potom Pastulović, pa se dotakao Nostradamusa:

- Lisac, strelac, zabošće strelu u srce antihrista, pa će rat trajati 27. godina. Hutlera je zvao Hister, ali nikada tačno nismo mogli da se uhvatimo. On je bio pod dejstvom supstanci, bio je alhemičar, apotekar, koristio je štišta. Tarabići za mene nisu proroci, to je crkveni termin, reći ćemo da su prozorljivi. Skoro smo imali budalu koja smatra da je proročanstvima svetih otaca ne znam šta, govorio je da je potomak Nemanjića... - priča Pastulović.

