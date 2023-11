DANICA GRUJIČIĆ U NOVOM PAZARU: Izgradnja bolnice npreduje velikom brzinom, uskoro nova ulaganja u ovaj kraj (FOTO)

Ministarka zdravlja Danica Grujičić obišla je danas radove na rekonstrukciji Opšte bolnice u Novom Pazaru, koja će uskoro prerasti u kliničko-bolnički centar.

Ministarku Grujičić su sa stanjem zdravstva i razvojem ovog kraja upoznali direktor Opšte bolnice Novi Pazar Meho Mahmutović i ministar turizma i omladine Husein Memić.

„Zadovoljna sam jer je nakon svega šest meseci izgrađeno nekoliko potpuno novih objekata i smatram zahtev predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da se u Novom Pazaru izgradi kliničko-bolnički centar potpuno opravdanim.

Ako se radovi nastave ovim tempom, uskoro ćemo imati novi hirurški i internistički blok, psihijatriju i Dom zdravlja koji će verovatno ući u sastav tog budućeg Zdravstvenog centra. Tako će građani u jednom dvorištu imati primarnu, sekundarnu i delove tercijarne zaštite. Ovde se zdravstvo zaista dobro razvija", navela je Grujičić istakavši da Novi Pazar treba da ima "bar tri skenera, unapređen mamograf i najsavremeniji sistem za biopsije".

Prema njenim rečima u novopazarskom zdravstvu zaposlen je veliki broj lekara i medicinskog osoblja, a trebalo bi da se poradi na tome da i seoske ambulante budu pokrivene lekarima.

"Deo sredstava od kredita Svetske banke doći će i ovde i dogovorićemo se gde ćemo praviti stacionarne, a gde mobilne ambulante. Cilj je da lekari i sestre dođu do pacijenata, da ne očekujemo više da pacijenti dolaze do nas, nego da i mi dolazimo do njih. Gledamo da nabavimo i jedan pokretni mamograf za ovaj kraj jer je zdravlje strateška stvar", rekla je Grujičić.

Ministarka Danica Grujičić iskoristila je posetu Novom Pazaru da obiđe i Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje.