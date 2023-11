KAKO PREŽIVETI VREMENSKI ROLERKOSTER? Drastična promena temperature donosi brojne tegobe, a ključnu ulogu u svemu igraju HORMONI (VIDEO)

Za naredne dane najvljene su temperature čak do 22 stepena. Reč o drastičnoj temperaturnoj razlici koja i kod zdravih osoba može izazvati brojne tegobe - od nervoze i glavobolje do vrtoglavice.

Specijalista opšte medicine prim. dr Biserka Obradović kaže da će najavljenje temperaturne promene uticati na sve - kako na hronične bolesnike i meteroropate, tako i na zdrave osobe.

- Treba se pridržavati principa prirode. Naravno da ovo vreme loše utiče na zdravlje ljudi, posebno na onih 30 odsto meteoropata na koje se promene najviše odražavaju - objasnila je Obradović.

Međutim, kako je rekla, nagle promene vremena utiču na sve.

- Svi mi primećujemo odrđene simptome i posledice naglih promena vremena. Ne možemo da kažemo ni da nam je danas nam prija od nula stepeni do 13. To su velike promene vremena. Od nula do pet stepeni se smatra blagom promenom, do 10 stepeni srednjom, a preko 10 stepeni velikom promenom - istakla je Obradović.

Ona navodi da nije čudno što su ljudi napeti, nervozni, nenaspavani, neraspoloženi, bez snage, energije, neki imaju glavobolju, vrtoglavicu.

Kod hroničnih bolesnika se tegobe pojačavaju. Zašto? Kod naglih promena vremena dolazi do većeg lučenja hormona stresa i smanjano lučenje endorfina i seratonina. Endorfin je taj koji utiče na osećaj bola, pa se taj bol oseća intenzivnije.

