Testament nije jedini dokument u okviru naslednog prava, postoji i ugovor o doživotnom izdržavanju, za koji se često vezuju zloupotrebe, a podaci od prethodnih godina kažu da od tri hiljade ugovora koji se sklope godišnje, svaki deseti se raskine.

Advokat Ksenija Majkić kaže da je testament jednostrana, uvek opoziva zaostavština i izjava volje ostavioca. On mora da bude sačinjen u određenoj formi koja zahteva neke norme, i onaj ko ga ostavlja mora da bude stariji od 15 godina i da ima zaveštajnu sposobnost.

- Ja raspolažem svojom imovinom, i ja testament mogu da opozovem u bilo kom trenutku. Možete ga pocepati, zameniti, napraviti više testamenata, i ima više opcija. testament je kao pandorina kutija, kada se otvori, pošto može da povuče brojne probleme sa sobom - navela je advokatica.

Ukoliko neko odbije testament, ide se na parnicu, i kod notara najpre. Imala sam situaciju da se testament pojavio posle godinu dana, kada se već vodila parnica, što je bilo posebno zanimljivo, kaže ona.

Pisac Vanja Bulić se dotakao zaostavštine Josipa Broza Tita, navodeći da se i dalje ne zna šta je taj čovek posedovao.

- U svakom većem gradu je posedovao neku vilu. Posle se pričalo da su funkcioneri sve to delili, imali duple ključeve. Ima posebno napravljen ulaz u Narodnom pozorištu, i jednom se on družio sa glumcima... I kaže mu Ljuba Tadić da bi mogao jednu turu da plati, a on kao "Nemam para" - rekao je Bulić.

