'Pući će srce nekom' Novi izazov kruži novosadskim školama, otac ispričao zašto mu je sin došao uplakan kući

Iako su njegovog sina ismevali jer nije učestvovao u izazovu, kako navodi, srećan je što nije došlo do gore situacije

Snimak navodnog o*alnog se*sa proširio se prethodne nedelje među šetacima u osnovnoj školi u Surdulici. Stanje u školi bilo je vanredno nekoliko dana, a roditelji putem društvenih mreža upozoravaju druge na mnogobrojne opasne izazove koji kruže među đacima.

Ovoga puta, jedan otac iz Novog Sada prepričao je situaciju koja se dogodila u četvrtom razredu osnovne škole, gde se učenici dogovaraju da isprobaju najjača energetska pića. On je na to upozorio druge roditelje i naveo da je izazov izutetno opasan jer bi nekom moglo da stane srce.

- Tate, opet je isplivao se*sualni incident sa maloletnicima. Ovog puta šesti razred osnovne. Snimali se u učionici kako se oralno zadovoljavaju i sad snimak kruži po internetu. Tuga. Mladi životi žigosani.

Pričajte sa svojom decom šta je ispravno, a šta ne. Pričajte mnogo i često i tako u krug. Evo na Limanima po školama poslednjih mesec dana glavna fora da se u školu donese ultra jako energetsko piće i da svi to piju. Prepući će nekome srce bre. Došao mi sin, četvrti razred i kaže:"Smejali su mi se jer jedino ja nisam hteo da probam" - navodi ovaj tata.

Ipak, iako su njegovog sina ismevali jer nije učestvovao u izazovu, kako navodi, srećan je što nije došlo do gore situacije.

- Ako, neka se smeju. Bolje da se smeju, nego ja posle da plačem, ako me razumete. Možemo mi da im branimo sve i svašta, ali doći će trenutak kada mi nismo tu, a iskušenje je tu. Da li će u tom trenutku doneti ispravnu odluku, zavisi od toga šta smo im sve objasnili i šta smo ih sve naučili. I zapamtite - to što je nama nešto logično i što se nama nešto podrazumeva, ne znači da je tako i našoj deci. Zato pričajte. Ako niste do sada - počnite. Ako jeste - pojačajte. Bolje da preterate nego da pretpostavite da je dovoljno, pa da na ružan način saznate da ipak nije bilo dovoljno - poručio je ovaj roditelj.

Autor: