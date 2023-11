'NAJVEĆA EPIDEMIJA U POSLEDNJIH 40 GODINA' Broj obolelih od velikog kašlja rapidno raste u Hrvatskoj: Ispred bolnica ogromne gužve zbog testiranja

Bojan Petrović (36) iz Srbije tragično je stradao pre nekolko dana u Americi, kada je eksplodirao kamion koji je vozio.

Američki mediji objavili su snimak nastao nakon odmah nesreće u kojoj je Bojan (36) stradao.



Do nesreće je došlo 24. novembra oko 6.30 časova na auto-putu na Floridi, kada je žena (39) svojim automobilom zakačila zadnji desni deo prikolice Bojanovog kamiona.

Podsetimo, njegovi prijatelji pokrenuli su na GoFundMe akciju prikupljanja novca, kako bi Bojanovo telo bilo vraćeno u Srbiju i sahranjeno.



"Svi koji su ga barem malo poznavali znaju o kako dobrom i poštenom čoveku se radi. Iza sebe je u Srbiji ostavio neutešne roditelje i sestru sa malim detetom, koje je podizala uz njegovu finansijsku pomoć. Sada im predstoje veliki troškovi, i pozivamo sve ljude dobre volje da im olakšamo tešku situaciju u kojoj su se našli", naveli su Bojanovi prijatelji na GoFundMe.

