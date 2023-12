Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv HIV-a: Najmlađa otkrivena novoinficirana osoba u Srbiji ima samo 17 godina

Svetski dan borbe pritiv HIV-a, koji se obeležava danas, Srbija dočekuje sa nešto boljom statistikom nego prošle godine. Od početka godine otkrivene su 124 osobe zaražene HIV-om, što je nešto manje nego 2022. godine kada su otkrivene 152 novoinficirane osobe.

Najmlađa zaražena osoba, kojoj je HIV otkriven ove godine, imala je svega 17 godina, dok je nastarija imala 74 godine, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najviše novozaraženih bilo je u Beogradu i Vojvodini, što se moglo i očekivati jer se tu obavi najveći broj testiranja.



Dr Danijela Simić iz Instituta Batut kaže da je važno da se osobe testiraju odmah nakon rizičnog seksualnog odnosa, jer uz ranu dijagnostiku i savremenu terapiju virus može da se drži pod kontrolom i da se infekcija ne prenosi na druge osobe.

"Od 124 osobe kojima je dijagnostikovana HIV infekcija u ovoj godini, polovina je iz Beograda, trećina je iz Vojvodine. To je i očekivano, jer se tu najviše ljudi testira. Kao i do sada 11 puta je više muškaraca. To je trend koji pratimo i koji se održava", rekla je ona na konferenciji za novinare povodom Svetskog dana borbe protiv side.

Novoinficirani su uglavnom mladi ljudi, najviše njih je u starosnoj dobi od 20 do 49 godina. Svaka četvrta osoba je bila uzrasta od 20 do 29 godina. Dominantan put prenosa infekcije bio je nezaštićen seksualni odnos.



"Nezaštićen seksualni odnos je najčešći put prenosa HIV infekcije, ali i nekih drugih polnih prenosivih infekija, kao što je sifilis", navela je Simić.

Ne postoje rizične grupe, samo rizično ponašanje

Virusom HIV zaraženo je oko 38 miliona ljudi u svetu, dok se u Srbiji procenjuje da je zaraženo oko 4700 ljudi.

Najčešći put unosa HIV-a u organizam jeste seksualnim putem, putem krvi i perinatalno.

Prvi simptomi (Akutna HIV bolest) se javljaju 2-6 nedelja nakon inficiranja u vidu simptoma prehlade (povišena telesna temperature, bol u grlu, aftozne promene u usnoj duplji, malaksalost, bol u mišićima, mučnina i povraćanje, osip po koži). Nakon toga nastupa asimptomatski period (Stadijum hroničnog HIV-a) koja traje 10-12 godina i odlikuje se odsustvom simptoma. Poslednja faza (Stadijum AIDS-a) je simptomatska i odlikuju se teškim oportunističkim infekcijama i tumorima uslovljenim padom imunske odbrane organizma.

Najčešći način inficiranja (80%) jeste seksualnim putem.



Kako to sprečiti?

Korišćenje kondoma u mnogome smanjuje rizik od inficiranja HIV-om. Važno je napomenuti da su osobe koje imaju više seksualnih partnera izloženije, promiskuitetno ponašanje, zloupotreba droga i alkohola mogu smanjiti nivo svesti o riziku od nezaštićenih seksualnih odnosa.

Od ukupnog broja obolelih 10-15% inficirano je putem krvi. Do toga može doći medicinskim i nemedicinskim postupcima. Najveći broj ovako inficiranih jesu intravenozni narkomani, te je neophodno upotrebljavati nekorišćene špriceve i igle.

Ono na šta student mogu uticati svako jesu nemedicinski postupci u koje spadaju: pažljiv odabir mesta na kome se rade tetovaže i pirsinzi, pažljiv odabir kozmetičkih salona, estetskih “hirurga” i sl.

Studenti, ali i sve osobe koje imaju i najmanju sumnju, moraju da znaju da mogu da se testiraju u svim Infektivnim klinikama Kliničkih centara u Srbiji i da to mogu uraditi potpuno anonimno i bez uputa lekara opšte prakse.

Strah od rezultata testa, nikako ne sme biti opravdanje za netestiranje. Zahvaljujući efikasnim lekovima, ljudi sa HIV-om mogu voditi dug i relativno zdrav život, a rani pristup lečenju može značajno produžiti životni vek i poboljšati kvalitet života.

„Studentska poliklinika zalaže se da se o ovom problemu treba govoriti daleko češće, jer je diskriminacija i strah od svrstavanja obolelih u “rizične grupe” i dalje jedan od osnovnih razloga za netestiranje, neotkrivanje i skrivanje bolesti, a samim tim i širenje HIV infekcije“, završava Ranđelović.

ISTORIJAT

HIV je RNK virus, spada u Retroviruse familije Lentavirusa, napada ćelije imunog sistema, CD4+ T-limfocite i dovodi do pada njihovog broja.

Normalan broj ovih ćelija je 500-1600 ćelija u mililitru krvi, kada pod uticajem ovog virusa taj broj padne ispod 200 ćelija po mililitru krvi razvija se AIDS (sindrom stečene imunodeficijencije), odnosno životno ugrožavajuće stanje nama poznato i kao SIDA.

Prvi slučajevi ovog oboljenja opisani su 1981. godine u Los Anđelesu kod mladih homoseksualaca kao „GRID“ (Gay-Related Immune Deficiency). Međutim, ubrzo je utvrđeno od HIV-a mogu oboleti osobe oba pola, bez obzira na seksualno opredeljenje.

