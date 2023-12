Danas ističe rok za prijavu srednjoškolaca za 10.000 dinara pomoći države! Evo kako da se prijavite

Danas ističe rok za predaju dokumenata koji su neophodni kako bi srednjoškolcima bilo isplaćeno 10.000 dinara pomoći države.

Pravo na pomoć srednjoškolci će ostvariti samo ako oni ili roditelji popune i predaju formular i saglasnost roditelja. Takođe, srednjoškolci pravo na pomoć mogu da ostvare i tako što će popuniti i online formular, a rok za prijavu u ovoj formi je do danas do podne!

Srednjim školama u Republici Srbiji je stigao dopis u kome se navodi da je za dobijanje ove pomoći države dovoljno popuniti formular u elektronskoj formi.

Ubrzo potom su o tome obavešteni i roditelji učenika. Evo kako elektronski formular izgleda:

Kako se još navodi, neophodno ga je popuniti do sutra u podne.

Formulari u pisanoj formi

Učenici treba da popune formular i upišu broj tekućeg računa, a ako nemaju svoj, onda broj računa roditelja.

Pored formulara roditelji će morati da popune i saglasnost. Rok za predaju oba dokumenta je petak 1. decembar.

Dakle oba dokumenta, i saglasnost i formular, učenici moraju da odštampaju, popune i dostave razrednim starešinama, a moraju biti i potpisani od strane ovlašćenog službenika škole.

Drugi dokument, "Obrazac za dostavljanje podataka potrebnih za uplatu jednokratne pomoći u skladu sa zaključkom Vlade", takođe popunjava roditelj deteta.

Posebne kategorije učenika

Odmah po objavljivanju podataka o dodeli jednokratne novčane pomoći srednjoškolcima nastale su brojne nedoumice. Jedna od njih je vezana za pitanja o tome da li neke posebne kategorije učenika ostvaruju pravo na nju.

Pravo na jednokratnu pomoć Vlade Srbije u iznosu od 10000 dinara, pored redovnih učenika u srednjim školama na teritoriji naše zemlje, ostvaruju i:

vandredni učenici

učenici koji pohađaju verske škole, vojne škole i internacionalne srednje škole

Takođe, ovu pomoć mogu da dobiju i đaci osmog razreda osnovne škole, ako ispune ove uslove.

Ovo su glavne nedoumice oko isplate ove pomoći državeProveravali smo koji su odgovori na najčešća pitanja u vezi isplate pomoći srednjoškolcima:

Pitanje: Da li i vanredni učenici srednjih škola imaju pravo na jednokratnu pomoć i do koje godine, imajući u obzir da su to za pojedina zanimanja i lica u radnom odnosu?

Odgovor:

- Zaključak koji se odnosi na isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola donet je na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Кako je članom 2. navedenog zakona propisano, između ostalog, da se članom porodice smatra dete koje živi sa roditeljima u zajedničkom domaćinstvu, kao i dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na školovanju - do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života, ovo pravo mogu da ostvare redovni i vanredni učenici srednjih škola do navršene 26. godine života.

Pitanje: Da li lica koja su na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, specijalističkom ili majstorskom obrazovanju imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć?

Odgovor:

- Prema članu 19. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja, u skladu sa posebnim zakonom.

Članom 33. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju propisao je da posle završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja.

S obzirom na navedene odredbe zakona, lica upisana u školu radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć jer se navedene „forme obrazovanja“ ostvaruju po stečenom srednjem obrazovanju.

Pitanje: Da li lica koja pohađaju verske škole, vojne škole i internacionalne srednje škole imaju pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći?

Odgovor:

- Da. Ovo pravo ostvaruju učenici koji imaju državljanstvo Republike Srbije svih srednjih škola koje obavljaju delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom.

Pitanje: Ako je učenik pohađa dve srednje škole (npr. gimnaziju i muzičku školu) da li ostvaruje pravo na dve novčane naknade?

Odgovor:

- Ne, jer ne može ostvariti isto pravo dva puta po istom osnovu.

Pitanje: Da li srednjoškolci srpskog državljanstva koji se školuju u inostranstvu imaju pravo na jednokratnu pomoć Vlade Srbije u iznosu od 10000 dinara?

Odgovor:

- Nažalost ne, s obzirom na to da ovo pravo ostvaruju učenici koji pohađaju srednje škole u sistemu obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije, odnosno srednje škole koje obavljaju delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom.

Autor: