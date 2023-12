U Gradskom zavodu za javno zdravlje besplatno testiranje na HIV: Ceo proces se može obaviti i potpuno ANONIMNO

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd danas, do 18 časova, svi zainteresovani građani mogu besplatno da se savetuju i testiraju na HIV povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a.



"Građanima nije potreban ni lični dokument, ni uput. Mogu potpuno anonimno da se testiraju. Pre samog vađenja krvi se obavlja razgovor, dužina trajanja je individualna - koliko je svakoj osobi potrebno i već ćemo danas svakome ko dođe do 12 časova moći da izdamo rezultat", rekla je za Tanjug Biljana Begović Vuksanović, epidemiolog i šef odseka Gradskog zavoda za javno zdravlje za HIV i polno prenosive bolesti.

Ona je napomenula da sa HIV infekcijom može da se živi dugo i kvalitetno, ukoliko se infekcija otkrije na vreme i pacijent dosledno uzima svoju terapiju.

"Najviše ljudi se i testira u Beogradu, pa se uvek nekih 50-60 posto onih cifara koje se pominju za celu Srbiju, odnosi na Beograd. Terapija HIV infekcije u našoj zemlji je besplatna i dostupna svim pacijentima", rekla je dr Begović Vuksanović.

Ona je rekla da će se, danas kao i svakog dana u godini, u Gradskom zavodu za javno zdravlje obavljati besplatno testiranje u Bulevaru despota Stefana 54a, na 4. spratu, do 18 časova, a inače građani to ostalim danima mogu učiniti do 12 časova.

