Prljave kampanje Junajted Grupe: TERETE IH ZA KRIMINAL, a napadaju Telekom

Stalni porazi od Telekoma u tržišnoj utakmici u Srbiji i regionu, kao i međunarodne afere poput one sa “bankarom Kremlja” Volframom Kuonijem, nervozu u Junajted Grupi dižu na maksimum

Dok kompanija Telekom Srbija bez prestanka beleži nove pobede, od međunarodnih partnerstava sa najuglednijim evropskim i svetskim institucijama do rekordnog rasta broja korisnika u Srbiji, negativne kampanje koje preko svojih medija organizuje konkurentska Junajted Grupa ne prestaju.

Te dve stvari su, zapravo, povezane - što je srpski Telekom uspešniji, to su u grupaciji iz Luksemburga sve više frustrirani, pogotovo jer oni sami idu iz poraza u poraz, iz afere u aferu.



Nakon što je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić nedavno objavio da će operater SBB od 2024. imati manje od 40 odsto tržišnog učešća, a da kompanija koju on predvodi u ovoj godini obara sve rekorde po prihodima, profitu i broju korisnika, napadi iz Junajted Grupe dodatno su pojačani.

Ali, to nije sve.

Vladimir Lučić: “I njihovim suvlasnicima je jasno ko je pobednik komercijalne bitke, Telekom Srbija od 2024. još snažniji”

Pomenutu grupaciju i njene suvlasnike dodatno žestoko boli to što na međunarodnom nivou postaju poznati pre svega po skandalima, aferama i vezama sa osobama bliskih Kremlju, dok Telekom Srbija gradi partnerstva sa najuglednijim institucijama i najjačim brendovima, od najnovijih sa Svetskom bankom, EBRD i Amazonom do već uveliko razrađenih sa Evropskom investicionom bankom, Bank of Amerika, Vodafonom i ostalima.

Posebno bolna afera po suvlasnike Junajted Grupe odnosi se na švajcarskog mešetara sa jakim vezama Volframa Kuonija. On je najbliži saradnik UG bar deset godina, i sve do danas, on je zadužen za upravljanje imovinom i ličnim bogatstvom čelnih ljudi ove “prozapadne” grupacije.

A sve to vreme Kuoni je radio paralelno i za tajkune i osobe bliske Kremlju. Što kao potpredsednik Gasprombanke Švajcarska, što kao advokat umešan u skrivanje bogatstva drugih moćnih tajkuna bliskih vlastima, zbog čega je zaradio nadimak “bankar Kremlja” i predmet je istrage u čak tri evropske države.

Jedan od saradnika Volframa Kuonija bio je i proruski tajkun iz Ukrajine, Konstantin Ževago, koga Kijev tereti za nelegalno iznošenje 113 miliona dolara iz zemlje i prevaru tešku astronomskih 1,25 milijardi dolara, zbog čega je uhapšen u Francuskoj. Kuoni je sedeo u upravnom odboru Ževagove glavne kompanije Ferekspo i to u periodu dok se nalazio na čelu Junajted Medija AG!

Mutnim radnjama Volframa Kuonija bavili su se mediji u Švajcarskoj, Italiji, Sloveniji, Grčkoj, pa je magazin La Verita iz Milana čak konstatovao da “milijarde suvlasnika Junajted Grupe vode do Kremlja”.

Skandalima ove kontroverzne grupacije tu nije kraj.

U oktobru ove godine nadležni organi Severne Makedonije otvorili su istragu protiv firme Total TV Makedonija, iz sastava UG, zbog utaje poreza, pa se u Skoplju čak pominju optužbe za organizovani kriminal, dok su u Grčkoj iz dana u dan predmet afera, poput terećenja da su proneverili 100 miliona evra od EU za nerealizovani projekat izgradnje optičke i 5G mreže.

Što imaju više problema, to agresivnije napadaju Telekom Srbija. Ovo je danas komentarisao i generalni direktor TS Vladimir Lučić.

- Stalni uspesi Telekoma Srbija dovode do kontinuiranih napada konkurencije, njihovi mediji su za prethodnih pet godina objavili više negativnih priloga o nama nego pozitivnih o svojoj kompaniji, ali ako misle da mogu tako da nas zaustave ozbiljno su se prevarili - poručio je Lučić u gostovanju na TV Prva.

Najnovije optužbe Junajted Grupe protiv tržišno neuporedivo uspešnijeg konkurenta odnose se na navodnu državnu pomoć, iako Telekom od osnivanja pre 26 godina do danas nije uzeo ni dinar iz državne kase, naprotiv, samo je u nju davao.

- Naravno da ćemo lako dokazati da takve tvrdnje nisu osnovane. Pritom, tu na delu imamo dvostruke aršine. Tvrde da je naš reprogram obaveza problem, a reč je o poslovnoj odluci koja je javno dostupna, nije tajna, i uobičajena je u biznisu, dok oni sami već punih pet godina uopšte ne plaćaju korišćenje stubova Elektrodistribucije, dok se protiv njih vodi sudski postupak. A upravo na korišćenju tih stubova bazirana je infrastruktura njihovog operatera - objasnio je Lučić.

Pritom, Telekom napada kompanija čiji su mediji fiktivno registrovani u Luksemburgu kako bi izbegli plaćanje poreza i drugih naknada u Srbiji.

- Telekom Srbija je do danas na ime dividendi svojim akcionarima, dakle državi i građanima, isplatio preko milijardu evra, po osnovu poreza i drugih dažbina platili smo više od 3 milijarde evra, a investirali smo preko 4 milijarde evra. S druge strane, kampanje protiv Telekoma vodi kompanija koja se otvoreno hvali takozvanim poreskim optimizacijama, modelom poslovanja po kojem maksimalno umanjuju poreze i naknade koje plaćaju u Srbiji, već prihode iznose iz zemlje, delom i preko svoje firme u Švajcarskoj - izjavio je Vladimir Lučić.

Kako je zaključio, agresivne medijske kampanje lažnih vesti neće zaustaviti Telekom Srbija.

- I njihovim suvlasnicima je jasno ko je pobednik komercijalne bitke, a iz nastupajućeg pregrupisavanja operatera u našem regionu, koje predstoji naredne godine, Telekom će izaći još jači - poručio je Vladimir Lučić.



Telekom Srbija od 2024. operater u SAD! Srpski Telekom će do juna 2024. postati mobilni operater u SAD i pokrivaće tržišta sa ukupno 600 miliona stanovnika. Ovo je danas najavio generalni direktor naše najuspešnije kompanije Vladimir Lučić. - Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo kompletirali tu fazu projekta za dijasporu i da ćemo do juna naredne godine početi sa radom u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ćemo biti operater mobilne telefonije, a korisnicima ćemo pružiti i sve najbolje TV kanale iz naše ponude, kao i ostale brojne servise Telekoma. Pokrivaćemo praktično celu teritoriju SAD, jer ćemo koristiti mrežu T-Mobajl. Posle najnovijih međunarodnih širenja na Nemačku i Tursku, a prethodno na Švajcarsku i Austriju, kao i na Severnu Makedoniju, kompanija Telekom Srbija će od 2024. godine biti prisutna na tržištima sa preko 600 miliona stanovnika - izjavio je Lučić za TV Prva. Od posebne važnosti je, uz SAD, dalje širenje na zemlje članice EU, gde će biti ključna najnovija partnerstva sa Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), uz ona već postignuta sa Evropskom investicionom bankom (EIB) i Bank od Amerika.