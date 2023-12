EVO KAKO SE MOLITI POMOĆU BROJANICE - Postoji pravilo šta raditi ako se pokida, a jedno NIKAKO ne smete

Brojanica je jedno od duhovnih obeležja pravoslavnih vernika. Iako se u poslednje vreme brojanice više nose kao modni detalj, nego kao verski simbol, ona je mnogo više od običnog komada nakita.

Brojanica je molitva, i to jedna od najstarijih!

Brojanice se razlikuju po svojoj strukturi. Postoje male i velike brojanice. Male brojanice se sastoje od 33 čvorića a velike mogu imati 50, 100 ili čak 300 čvorića. Svaki čvorić se sastoji od 7 krstića.

Pletene brojanice se prave od ovčije vune što nas podseća da smo mi slovesne ovce dobrog pastira Gospoda Isusa Hrista. Svaki vernik dok se moli uz brojanicu izgovara molitvu. Najčešće izgovarane molitve su “Molitva Isusova” i “Molitva Presvete Bogorodice”.

Neretko se može videti da pojedinci nose više brojanica na ruci. Nažalost, to je jedno od pogrešnih shvatanja brojanice i njenog postojanja. Brojanica ne služi ni za igru ni za ukras već za molitvu. Molitva je utkana u svaki deo brojanice jer sveštena lica koja je prave tokom njene izrade izgovaraju molitve. Stoga treba uvek imati u vidu kada se kupuje brojanica da ona nije modni detalj.

Jedna od najvećih dilema koja prati brojanicu je zašto se ona nosi na levoj ruci? Odgovor je jednostavan – iz praktičnih razloga. Dok se krstimo prilikom molitve lakše nam je da držimo u levoj ruci. Takođe, dok obavljamo svakodnevne aktivnosti lakše nam je da je nosimo na levoj ruci. Naravno nikakav problem nije da se brojanica nosi na desnoj ruci jer odabir ruke nije versko već praktično pitanje. Postoje i brojanice koje se nose oko vrata.

Jedna od najvećih enigmi vezanih za brojanicu je šta uraditi sa njom kada ona pukne?

Kada se desi da brojanica pukne treba je spaliti. Bacanje osveštanih stvari je greh tako da se brojanice kao i druge osveštane stvari spaljuju.

U hramovima, crkvama i manastirima se mogu naći brojanice koje predstavljaju svojevrsna umetnička dela. Pored pletenih brojanica postoje i metalne kao i nanizane brojanice.

KAKO SE MOLIMO POMOĆU BROJANICA

Pored molitva koje se nalaze u molitveniku i redovno se čitaju u određeno doba dana, Crkva Hristova blagosilja svojim vernicima da sve svoje molitve mogu nadopuniti ili zameniti kratkim molitvama koje se više puta učestalo i sabrano ponavljaju. One nam omogućavaju i pomažu da se lakše saberemo umom na same reči molitve kako nam um ne bi lutao. Kako, dakle, da započnemo molitvu? Sabravši misli, uzmemo levom rukom kuglicu brojanice (ili krstić), držeći je lagano između palca i kažiprsta. Osenimo se znakom časnog krsta desnom rukom i tiho počnemo odbrojavajući svaku pojedinu molitvu jednim čvorićem. Najčešća molitva kojom se molimo na brojanici je tzv. ISUSOVA MOLITVA koja glasi: GOSPODE, ISUSE HRISTE, SINE BOŽJI, POMILUJ ME GREŠNOGA! ili u kraćem obliku: GOSPODE, ISUSE HRISTE, POMILUJ ME! ISUSOVA MOLITVA je najvažnija molitva svakog pravoslavnog hrišćanina. Ona po crkvenim pravilima može da zameni sve druge. Budući osvećena samim imenom Hrista Boga, ona u naše srce nizvodi božansku blagodat i unosi neiskazani duševni mir kada se učestalo ponavlja. Mnogi pravoslavni hrišćani toliko su se navikli na ovu molitvu da neprestano imaju u svom srcu i na usnama ime Isusa Hrista, pa čak i za vreme sna, jer kada se čovek navikne na nju čestim izgovaranjem ona postaje mehanizam koji se odvija kao npr. proces disanja. Najveća sila ove molitve leži u samome imenu ISUSA HRISTA, koje izgoni iz našeg srca svaku smetnju i nemir i unosi božanski mir. Pored ISUSOVE MOLITVE uobičajeno je da se hrišćani mole i Presvetoj Bogorodici i svetiteljima i to na sledeći način: PRESVETA BOGORODICE, SPASI ME GREŠNOGA! SVETI (ime svetitelja) MOLI BOGA ZA MENE GREŠNOGA! Pomoću brojanice možemo da se molimo za svoje bližnje, svoj narod i to tako što na prvom čvoriću brojanice izgovorimo sledeće reči: GOSPODE ISUSE HRISTE, POMILUJ SLUGU (sluge, sluškinju, narod) SVOGA _________ (ime ili više imena sa spiska), a na ostalim čvorićima ne ponavljamo ime onoga za koga se molimo ako ih ima više, veće govorimo: GOSPODE ISUSE HRISTE, POMILUJ POMENUTE SLUGE SVOJE! Takođe, možemo da se molimo i za upokojene srodnike: GOSPODE ISUSE HRISTE, UPOKOJ DUŠE USNULIH SLUGU SVOJIH …(imena), a dalje GOSPODE ISUSE HRISTE, UPOKOJ DUŠE POMENUTIH SLUGU SVOJIH!