ŽELJKO MITROVIĆ PRIKAZAO PROBNI LET 'DUPLOG DRONA': Veoma smo ponosni na ovaj proizvod, mislim da ćemo nekoliko ovakvih komada pokloniti Vojsci Srbije! (VIDEO

Danas smo u PR-DCu, uspešno testirali revolucionarni proizvod, za pre svega našu odbrambenu industriju, ako se našoj vojsci dopadne, poklonićemo im jedan značajan kontigent, istakao je vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović na svom Instagram profilu.

Željko Mitrović je istakao da je ono što ćemo videti na snimku, prvi probni let, takoreći „duplog drona“, od kojih su oba na električni pogon, jedan vertikalnog uzgona, i jedan kao što vidite sa fiksnim krilima.

- Često je zovem leteća granata, zato što je u njemu granata 81 milimetar, ima fiksna krila i jedan rep i motor i ima domet ili dolet od 60 kilometara – rekao je Mitrović.

Kako kaže, sa njom se upravlja veoma precizno i može pogoditi metu sa preciznošću u tačku gađanja.

- Veliki IKA 20 koristimo kao nosač, ili kao lanser, on nosi ovu kamikazu sa visine nekoliko hiljada metara je ispušta i ova kamikaza nastavlja svoj let do misije. Kao što sam rekao, sa velikom preciznošću – kaže Mitrović.

Dodaje da ga smatraju revolucionarnim proizvodom, zato što u poređenju sa sličnim proizvođačima u svetu, ima desetak puta veću razornu moć i pet puta je jeftiniji.

- Veoma smo ponosni na ovaj proizvod i mislim da ćemo nekoliko ovakvih komada pokloniti Vojsci Srbije, a isprobaju i da nam kažu svoje utiske, a mi smo na sajmovima pre svega u Vašingtonu i Parizu, ostvarili ogromno interesovanje baš za ovim proizvodom – rekao je Mitrović.

Kako kaže, sada imaju dva veoma atraktivna proizvoda, IKA bombarder i ovu kamikazu 81, koja bi trebalo da prevaziđe sva očekivanja.

Miloš Petrašinović, ispred tima PR-DC, rekao je da su veoma zadovoljni i da su imali veoma uspešan separacioni test.

- Ni u jednom trenutku nismo gubili komunikaciju ni sa jednom letelicom. Mi smo jako srećni što ovakav proizvod dolazi iz naše kompanije, i da smo jedinstveni u svetu – rekao je Petrašinović.

Mitrović je rekao da će trebati da izvedu još nekoliko testova, dodaje da im je potreban veliki domet, na više kilometara.

- Presrećni smo kako je prošao prvi test, samo odvajanje leteće mine – rekao je Mitrović.

Kako Željko Mitrović, idejni tvorac PR-DCa, kaže, ovakvi sistemi čine ogromnu prednost, dodaje da je ovo praktičniji proizvod i da su rezervoari beskonačni.

