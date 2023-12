NEVREME VEĆ STIGLO U NAŠU ZEMLJU: Temperatura pada za 20 stepeni, ovi delovi Srbije prvi na udaru

Veoma snažan oblačni sistem sa kišom, uz jak severozapadni vetar, oko 17 časova, zahvatio je Vojvodinu.

Ovo pogoršanje vremena posledica je prodora hladnog fronta iz Mađarske i Hrvatske. Uz prodor hladnog fronta temperatura je u osetnijem padu, a na širem području Sombora prodor hladnog fronta kratkotrajno je bio praćen i obilnim snegom.

Temperatura je u Subotici sa 15°C opala na 3°C, a toliko je i u Somboru, dok je u Novom Sadu sa 18°C opala na 9°C.

U nastavku večeri hladni front sa jakom kišom i severozapadnim vetrom nastaviće put i ka istoku i jugoistoku Vojvodine gde se očekuje pad temperature u veoma kratkom vremenskom interavlu sa 18-19°C na 5°C i niže.

U ostalim predelima Srbije ispred hladnog fronta i dalje je veoma toplo, uz jak jugozapadni vetar fenskog efekta i uz temperature oko 20°C. Dakle, u blizini hladnog fronta prisutan je ogroman temperaturni gradijent i to na rastojanju od 100 kilometara razlika je i 15 ak stepeni.

Danas su temperature širom centralne i zapadne Srbije dostizale i letnjih 25°C, a najtoplije je bilo na području Kragujevca, Valjeva, Loznice, Kruševca, Požege, Užice i drugih mesta i to sve zahvaljujući fenskom efektu vetra.

Širom Srbije jugozapadni vetar bio je veoma jak, na zapadu i jugozapadu Srbije uz olujne udare, pri čemu je pričinjena i materijalna šteta.

U toku večeri i noći hladni front iz Vojvodine doneće drastično zahlađenje i ostalim predelima Srbije, a prvi na udaru naći će se Beograd, centralna i zapadna Srbija, uz drastičan pad temperature vazduha i to čak ponegde i za 20 stepeni, jer će se tempertature tokom noći na ovom području spustiti na 0 do 2°C.

Tokom noći zahladneće i na jugu Srbije, ali će ostati nešto toplije u odnosu na ostale predele Srbije.

Inače, jaka kiša koja trenutno pada u Vojvodini, oslabiće, tako da se u ostalim predelima Srbije ne očekuju značajnije padavine, već će hladni front biti praćen osetnijim padom temperature i skretanjem jakog jugozapadnog vetra ma severozapadni.

Po prestanku jugozapadnog vetra, temperature će u predelima gde je bio izražen fenski efekat za kratko vreme biti u padu sa 20°C na 0°C ili koji stepen niže i biće za čak 20 stepeni niže u odnosu na današnji dan i prethodnu noć, kada je u Podrinju zabeležena i tropska noć, uz temperature tokom cele noći iznad 20°C, a pred jutro je mereno neverovatnih 23°C.

Inače, prosek jutarnje temperature za ovo doba godine je od 0 do 4°C, a maksiamalne dnevne od 5 do 9°C. Dakle, prva da dana decembra donele su temperature i za 18 stepeni više od napomenutog proseka.

Trenutna temperatura u Beogradu je 20°C, a prodor hladnog fronta, uz jak severozapadni vetar i prolaznu kišu doneće i glavnom gradu kasnije tokom večeri, a temperatura će u veoma kratkom vremenskom intervalu biti u padu i za 15 stepeni.

Kiša će tokom večeri u Vojvodini prestati, a u ostalim predelima očekuje se prolazna kiša uz prodor hladnog fronta.

Tokom noći u Vojvodini će biti suvo, a u ostalim predelima Srbije očekuje se slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, a potom će uz dalji pad temperature vazduha na vrednosti na 0 do 2-3°C kiša i u nižim predelima preći u sneg. Ne očekuju se značajnije padavine, a najviše snega palo bi na jugozapadu Srbije, desetak centimetara.

Nakon prolećnog, pa i letnjeg prvog dana vikenda, drugi dan vikenda biće pravi zimski

U nedelju će biti osetno hladnije, ponegde i za čak 20 stepeni

U Srbiji u nedelju pretežno oblačno i osetno hladnije.

U Vojodini će biti suvo, a južnije od Save i Dunava očekuje se slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Uslova za susnežicu i slab sneg biće ponegde i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije.

Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0°C na severu do 8°C na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 2°C u severnim i zapadnim do 12°C na jugu Srbije. Temperatura u Beogradu tokom dana bez većeg kolebanja i biće oko 2-3°C.

Prema vremenskoj prognozi u nedelju krajem dana u severnim, tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se razvedravanje.

U ponedeljak sunčanije, uz vedro i hladno jutro, uz mraz, na severu i ispod -5°C, na severu Vojvodine i do -8°C. Maksimalna temperatura tokom dana od 0 do 4°C, u Beogradu do 2°C.

Od utorka toplije, a u sredu krajem dana i u četvrtak prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za početak decembra je od 5 do 9°C. One su dana i za 15 do 18 stepeni više od proseka, da bi u nedelju bile u drastičnom padu, upravo za 15-20 stepeni, pa bi pale i na vrednosti ispod proseka, ali bi se sredinom sledeće sedmice vratile u granice normale.

