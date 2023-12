Danas hladnije i ZA 20 STEPENI U ODNOSU NA SUBOTU - Evo gde se očekuju kiša i sneg

U Srbiji u nedelju pretežno oblačno i osetno hladnije. U Vojodini će biti suvo, a južnije od Save i Dunava očekuje se slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Uslova za susnežicu i slab sneg biće ponegde i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije.

Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0°C na severu do 8°C na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 2°C u severnim i zapadnim do 12°C na jugu Srbije.

Krajem dana u Vojvodini, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se razvedravanje, uz pad temperature ispod 0°C, osim na jugu zemlje.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu u nedelju pretežno oblačno i osetno hladnije, uz uslove za slabe padavine, uglavnom u obliku kiše, a biće uslova i za susnežicu i slab sneg. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja, uglavnom 2 do 3°C, u toku noći u padu ispod 0°C. U toku večeri očekuje se razvedravanje.

Vreme narednih dana

Prema vremenskoj prognozi u Srbiji u ponedeljak ujutro vedro i veoma hladno, uz temperature od -8°C na severu do 0°C na jugu. Tokom dana očekuje se sunčano, ali hladno. Temperatura će biti od 1 do 5°C. U utorak ujutro mraz, tokom dana umereno oblačno i malo toplije. Maksimalna temperatura od 4 do 8°C. U sredu povećanje oblačnosti, ali krajem dana i u četvrtak jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Od petka se očekuje suvo i toplije, a maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10°C.