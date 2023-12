METEOROLOG OTKRIO KAKVO NAS VREME ČEKA ZA NOVU GODINU - U igri su ove 3 opcije

Sneg koji je obeležio prethodni vikend vejao je kako na planinama, tako i u nižim predelima, a meteorolog Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) govorio je o onome što sve zanima - kakvo će vreme biti za Novu godinu.

Kada su u pitanju mesečne padavine, meteorolozi najavljuju da će one biti u granicama proseka, a prema rečima meteorologa Mihajlovića, neke indikacije kakvo će vreme biti tog dana, postoje.

- Za Novu godinu je rano, onako statistički kad pogledamo poslednje decenije i vreme u novogodišnjoj noći, ne možemo doći do nekog pravog zaključka, s obzirom da je negde trećina Novih godina bila sa snegom, negde trećina sa kišom, trećina bez padavina, tako da nam statistika ne pomaže u ovom slučaju - rekao je meteorolog Mihajlović za Prva TV.

Vremenska prognoza za Novu godinu

Meteorolog Goran Mihajlović istakao je da je još rano govoriti o vremenskoj prognozi za Novu godinu, ali da meteorolozima ni statistika ne pomaže u predviđanju.

- Decembar bi generalno imao padavine oko ili iznad proseka - dakle nekih 40 - 45 mm na severu zemlje do nekih 70-80 u planinskim predelima i do 100 mm ukupne mesečne količine padavina. Ove opšte karakteristike meseca negde ukazuju da bi imali česte prodore sa pojavom kiše ili snega. U planinskim predelima bi to svakako bio sneg - rekao je Mihajlović.

Posle rekordnih +22 stepena prvog i drugog decembarskog dana, RHMZ je sinoć upozorio da će prolazno naoblačenje ponegde sa slabom kišom sa područja Beograda i Banata premeštati ka istočnoj i centralnoj Srbiji, a tokom noći zahvatiće i južne predele naše zemlje, dok će temperatura biti u padu, saopšitili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U noći između subote i nedelje kiša, pa sneg

Kako su meteorolozi objasnili, tokom prethodne noći između subote i nedelje sa padom temperature kiša će preći u slab sneg ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, a slab sneg je jutros moguć ponegde i u nižim predelima zapadne i cetralne Srbije.

U nedelju osetno hladnije

U nedelju (3.12.) osetno hladnije sa maksimalnom temperaturom od 3 na severu do 9 °C na jugu zemlje.