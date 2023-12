SPREMITE SE ZA PRAVU ZIMU, UJUTRU I DO 14 STEPENI ISPOD NULE - Evo kada je moguć SNEG u gradovima

Danas osetno hladnije uz povremen sneg na jugu i jugoistoku regiona, ali će do uveče padavine prestati. Nad ostalim predelima suvo i hladno. Duvaće pojačan, severozapadni vetar koji će uveče oslabiti. Dnevni maksimum od -2 do +7 stepeni Celzijusa, tako da će ponegde u odnosu na juče biti hladnije i za preko 20 stepeni Celzijusa, saopštio je danas meteorolog Marko Čubrilo.

U ponedeljak ujutro mraz uglavnom do -8 do -2, lokalno i oko -14 stepeni Celzijusa. Tokom dana suvo i hladno uz slab vetar i dnevni maksimum od -3 do +4 stepena Celzijusa. U utorak posle hladnog jutra uz mraz, tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije, osim na krajnjem istoku Srbije (Timočka i Negotinska krajna). Posle podne na zapadu i jugozapadu regiona naoblačenje uz povremene padavine. Ovo naoblačenje biće posledica preemštanja slabog ciklona uz oblasti Italije ka Jadranu.

Taj ciklon će u sredu i četvrtak pre podne doneti naoblačenje i prvo manje otopljenje tako da će se snežna granica u sredu sredinom dana kretati od oko 300mnv na severozapadu do oko 800mnv na jugoistoku regiona. U sredu krajem dana i u noći ka četvrtku uz izmeštanje ciklona istočnije do nas ka severozapadu i severu regiona će se spustiti hladniji vazduh i u koliko tada još bude padavina sneg se očekuje na kratko i u nizijama te bi ponegde moglo doći do formiranja simboličnog, snežnog, pokrivača od oko 2cm visine. Planinski deo regiona, posebno nad zapadnim i središnjim predelima može očekivati i oko 15cm snega.

U utorak i sredu pre podne vetar južni, nad košavskim područjem povemeno jak, jugoistočni, dok bi zatim okrenuo na pojačan severozapadni, posebno na severu regiona. U četvrak uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. U sredu maksimum do +1 na severozapadu do oko +8 na jugoistoku,a u četvrak uglavnom od 0 do +5 stepeni Celzijusa.

Krajem sledeće nedelje moguće novo pogoršanje uz uticaj ciklona nad Jadranom ali verovatno uz novo, manje, otopljenje.

Prema dugoročnom trendu uslova za konkretniji sneg u nizijama ne bi trebalo da bude barem do oko 17.12. Oko tog datuma trenutno dostupan prognostički materijal daje signal za građenje visokog vazdušnog pritiska u širem prostoru od Grenlanda, preko Islanda do Skandinavije.

Moguće da je to prva reakcija atmosfere na projektovano slabljenje zapadnih vetrova koje se očekuje polovinom decembra ali kako je ovo vrlo dalek period za sada je to samo najava mogućeg trenda i tek za oko 5-6 dana u koliko se ovakav signal uopšte održi možemo govoriti o posledicama na vremenske prilike nad nama jer bi to mogao biti prvi konkretiji dolazak hladnoće i u nizije.