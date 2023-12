SIBIRSKI ANTICIKLON DONEĆE NISKE TEMPERATURE I DOSTA SNEGA! Sutra najhladniji dan ove nedelje, a sneg već od OVOG DATUMA!

U Srbiji će ponedeljak biti najhladniji dan tokom ove nedelje, dok nas u drugoj polovini decembra očekuju novi hladni talasi, rekao je za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- U ponedeljak jutro hladno sa slabim umerenim mrezem i temperaturama od -5 do 0, a maksmimalna dnevna od dva do pet stepeni Celzijusa. Ovaj dan će ujedno biti i najhladniji dan ove sedmice, a od utorka nam se vraća košava. Vetar jugoistočni u pojačanju i manji porast temperature koje će se kretati od pet do 10 stepeni. U sredu popodne dolazi kiša sa zapada i u sredu uveče i četvrtak priliv hladnijeg vazduha tako da se i u nižim predelima može očekivati i sneg - navodi Ristić i dodaje:

- U petak ponovo tolije, a za vikend nas očekuje kiša u nižim predelima, a sneg na planinama. Kako idemo ka sredini meseca temperature će biti u postepenom porastu, dok nam u drugoj polovini decembra stižu hladniji talasi.

Meteorolog naglašava i da polarni vrtlog, a sa njim i hladniji arktički vazduh tokom ove nedelje odlazi na sever i severoistok i ustupa mesto vlažnom i toplijem vazduhu sa Atlantika.

- U drugoj polovini decembra ponovo se očekuju prodori hladnijeg vazduha koji mogu doneti pojavu snega i u nižim predelima, promenljivo vreme uz brzo smenjivanje hladnijih i toplijih dana zadržaće se do kraja decembra. U hladnijim danima najniža temperatura kretaće se od -5 stepeni do 0 stepeni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od nule do pet stepeni, u toplijim najniža od nule do pet stepeni, a najviša od pet do 10 stepeni Celzijusovih - kaže Ristić i nastavlja:

- Ove zime sibirski anticiklon uticaće u nekoliko navrata na vreme u Evropi, ali i kod nas i doneće veoma niske temperature i dosta snega većem delu Evrope. Njegov dolazak najverovatnije posle Nove Godine, ali se ne može isključiti i pre već u drugoj ili trećoj dekadi decembra. Ukoliko dođe do prodora hladnog vazduha sa istoka temperatura će pasti ispod nule padaće sneg uz umerene jutarnje mrazeve od -10C do -5C.

Autor: