BEOGRAĐANIN DOBIO SINA UZ POMOĆ SUROGAT-MAJKE U AMERICI: Posle 5 godina i uloženih 180.000 dolara sada ima OVAJ PROBLEM

Pet godina je trebalo za sve procedure da bih dobio dete uz pomoć surogat-majke, dva posla sam radio da bih sve to platio 180.000 dolara.

Detetu govorim isključivo na srpskom kako bi prvo naučilo naš jezik i znalo ko je i šta je. I sad ne može da dobije srpsko državljanstvo, ne može da se upiše u našu matičnu knjigu rođenih, jer ga je rodila surogat-majka, odnosno nema majku, kaže dr Miloš Starović, psihijatar i rođeni Beograđanin koji živi u SAD.

Miloš je najveću želju - da postane otac, ostvario u aprilu ove godine. Ali put do ostvarenja je bio dug i nimalo lak.

MIloš je sa sinom letos Dolazio u Srbiju, pa su otišli potom i na Lovćen

- Nema knjige o surogat-majčinstvu koju nisam pročitao u poslednjih 20 godina, a samu proceduru sam započeo još 2018. Najpre je trebalo izabrati odgovarajućeg donora jajne ćelije, nakon čega je usledila donacija i oplođenje, pa genetska ispitivanja i zamrzavanje embriona - objašnjava dr Starović.

Potom je krenula druga etapa na putu do deteta - odlazak u agenciju za surogat-majku.

- Najpre se radi podudaranje sa surogatom, pa i upoznavanje s tom ženom. Ako imate sreće, taj deo traje oko godinu dana. Potom sledi pokušaj ostvarivanja trudnoće. Ima ljudi koji godine na to izgube, a ja sam imao sreće da je uspelo iz prvog puta - kaže dr Starović.

USLOVI ZA SUROGAT-MAJKU

Ne može svako da bude surogat-majka.

- Ta žena mora da ima bar jedno svoje dete, kao i da bude materijalno stabilna. Ugrožene porodice i one na socijalnoj pomoći ne dolaze u obzir, da to ne bila trgovina ljudima - kaže Starović i dodaje da proces doniranja jajnih ćelija i formiranja embriona košta do 50.000 dolara, a proces surogata još oko 150.000, pri čemu surogat-majka dobije 40.000-50.000 dolara:

- U mom slučaju je to bilo oko 180.000, a sad je još skuplje. Nije mi bilo najjednostavnije da to isfinansiram, tu su uložene godine žestokog rada, i dva posla sam radio. Ali malo-pomalo, sve se lepo završilo.

Sa surogat-majkom se čuje jednom mesečno, a nedavno joj je za rođendan poslao poklon kao mali znak pažnje:

- Presrećna je kad nas vidi, nema govora o tome da se vezuje za dete ili da ga želi za sebe. S mužem planira da uskoro rodi drugo dete.

U Njujorku je ostvarena trudnoća, a žena, koja je zapravo bila gestacioni surogat, jer je trudnoća nastala transplantacijom embriona u kom su jajne ćelije neke druge žene, porodila se u mestu svog stanovanja, u američkoj saveznoj državi Vašington (nema veze s prestonicom Vašingtonom).

- Porođaju smo prisustvovali i njen muž i ja. U trenutku rođenja dete je došlo u moje ruke, a njih dvoje su otišli u sobu za oporavak. Ona je čak tri meseca ispumpavala svoje mleko i slala mi ga zaleđeno isporukom preko noći, i to praktično sa Pacifika na Atlantik - kaže ponosni tata dok iz pozadine dopire plač.

Trči da uzme sedmomesečnog sinčića, a razgovor nastavljamo preko zvučnika, što je bebu umirilo.

- Sami živimo, roditelji su mi preminuli, druge porodice u Americi nemam. Život mi je preko noći postao veoma komplikovan, ali uspevam i srećan sam. Vodim svoj biznis, pa sam sam sebi dao dosta svog slobodnog vremena - priča dr Starović, koji je još u julu, sa bebicom od tri meseca, potegao u Beograd da bi naslednika upisao u srpsko državljanstvo:

INICIRANE IZMENE PORODIČNOG ZAKONA

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, nadležnom za matične knjige, navode za Kurir da "surogat-majčinstvo nije prepoznato u Porodičnom zakonu", odnosno da "ovaj propis, koji reguliše porodično-pravni status deteta, ne poznaje pravnu situaciju kada majka deteta nije poznata, a očinstvo je poznato i upisano", ali i da su inicirali izmene zakona.

- Ističemo da je Ustav Republike Srbije prihvatio koncept da prava deteta treba da budu priznata i zaštićena kao posebna kategorija ljudskih prava i da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta, i to u svim aktivnostima koje se tiču deteta. S obzirom na to da matične knjige, kao povereni posao, vode opštinske/gradske uprave, matičari u obavljanju ovih poslova primenjuju propise iz više oblasti, a pritom jedan od principa, pored principa zakonitosti, treba da bude i najbolji interes deteta. Taj stav zauzima i ovo ministarstvo. Kako je surogat-majčinstvo zastupljeno u inostranstvu i imajući u vidu moguće prijave rođenja dece i sticanje državljanstva dece državljana Republike Srbije koja su rođena u inostranstvu, a rodile su ih surogat-majke, MDULS se povodom toga obratio Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju radi izmena i dopuna Porodičnog zakona - navode u ministarstvu: - Deca državljana Republike Srbije rođena u inostranstvu upisuju se u matičnu knjigu rođenih na osnovu izvoda iz matične knjige inostranog organa. Državljanstvo jednog od roditelja u trenutku rođenja deteta, u skladu s propisima o državljanstvu, preduslov je za upis u matičnu knjigu rođenih. Upis činjenice državljanstva i rođenja obavlja se istovremeno. U važećem Porodičnom zakonu ne postoji institut surogat-materinstva. Prema Porodičnom zakonu, majka deteta je žena koja ga je rodila i ne postoji pravni osnov da se bilo koje drugo lice smatra majkom deteta osim žene koja ga je rodila.

- Obojica imamo državljanstvo SAD, ali važno mi je da sin ima i srpsko državljanstvo, da zna ko je i da ima gde da dođe. Doneo sam, kako je i pisalo na sajtu MUP, papire - detetov izvod iz knjige rođenih države Vašington sa internacionalnim apostilom, preveden na srpski i overen kod sudskog tumača, kao i moje uverenje o državljanstvu. Sa svim tim sam otišao u matičnu službu opštine Savski venac u Beogradu, gde sam na veliko zaprepašćenje saznao da sina ne mogu da upišem u matičnu knjigu rođenih - naglašava i dodaje:

Bez obzira na to što sam u dokumentima iz SAD naveden kao jedini roditelj, zakonski nisu mogli da upišu dete u matične knjige bez imena majke. Bez imena oca moguć je upis deteta u Srbiji, ali bez imena majke - nikako. Dete je i zakonski i biološki moje i ne postoji drugi roditelj jer je dobijeno procesom surogata. Nema majku tim pre što je donacija jajnih ćelija anonimna, te je ime biološke majke i zakonom zaštićen podatak, a surogat-majka je samo iznela trudnoću.

I mimo svega, surogat-majka, s kojom je u prijateljskim odnosima, ponudila je da se upiše kao detetova majka.

- To je zaista lepo s njene strane, ali ako to učinim, otvara se mnogo problema - kad god bismo putovali, trebalo bi da imam njeno odobrenje da dete izađe iz zemlje, a moguće su i druge peripetije, pa sutra i problem nasledstva - kaže Starović i naglašava:

- Zaista bih želeo da sinu ostane neka veza sa zemljom porekla. A i ako sutra poželim da se vratim u Srbiju, moje dete bi bilo stranac, pa bi, recimo, šest meseci nakon što je udaren pečat pri ulasku u Srbiju moralo da napusti zemlju. Znam još dvoje naših ljudi koji su u sličnoj poziciji, a verujem da ih ima mnogo više. Red bi bio da se ovaj problem zakonski reši. Zašto naša zemlja ne bi htela našu decu, kako god ona došla na svet?!

