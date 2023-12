PAVIĆEVIĆ O POPISU U CRNOJ GORI: Sve teče dobro, bez incidenata (VIDEO)

Juče je počeo popis stanovništva u Crnoj Gori, a prof. dr Vladimir Pavićević rekao je da je u svom domu i da čeka da dođu popisničari.

Pavićević je rekao da je danas drugi dan popisa i da sve teče dobro, bez incidenata.

- Milov DPS je hteo da oko popisa zategne, da tenzije podigne, međutim, nije im to pošlo za rukom - naveo je Pavićević za Pink.

Pavićević je rekao da građani treba dobro da osluškuju šta su poruke oko odgovora pojedinih ljudi koji se u društvu tretiraju kao neprikosnoveni autoriteti.

On je naveo da je mitropolit Joanikije u Crnoj Gori, po svim anketama, najveći autoritet u toj državi.

- Mi svi znamo da mitropolit Joanikije ima jasan odgovor, a to je da je Srbin po nacionalnosti i da govori srpskim jezikom - kazao je Pavićević i dodao da to može uticati na one u Crnoj Gori koji imaju dualni identitet.

Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar, govoreći o tome da fali 500 popisivača kaže da će i pored toga popis biti završen.

Dobrosavljević je pojasnio da je tamo gde DPS još uvek ima vlast došlo do opstrukcije i da su otkazali popisivači.

- To se na kraju krajeva anuliralo i završiće se u celoj priči. DPS je hteo da iskoristi ovu priliki i ispolitizuje popis - ocenio je Dobrosavljević.