Osmaci se prijavljuju do 29. decembra za izborni predmet na završnom ispitu

Prijavljivanje učenika osmog razreda za izborni predmet koji će polagati kao treći test na završnom ispitu počelo je pre tri dana, a do sada je pristiglo 2.500 prijava.

Đaci mogu da se prijave putem portala Moja srednja škola ili u svojim školama do 29. decembra. Probni završni ispit zakazan je za 22. i 23. mart.

"Na teritoriji Republike Srbije oko 65 hiljada osmaka će ove godine polagati završni ispit, a za ova tri dana od kada traje prijavljivanje za treći test u okviru završnog testa oko 2.500 đaka je iskazalo interesovanje", rekao je za Tanjug Dragan Filipović, načelnik Školske uprave Beograd.

Kao i prošle godine, treći test će biti drugačiji, naveo je on.

"Nije reč o kombinovanom testu već oni biraju jedan od pet ponuđenih predmeta. Iskazivanje interesovanja je do 29. decembra preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi koji će predmet od pet ponuđenih - biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu", rekao je Filipović.

Nakon toga, učenici će u januaru već prve nedelje nakon raspusta već 22. do 26. januara moći da provere svoj izbor na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi.

"Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 29. i 30. januara, takođe to će biti i mogućnost za sve učenike koji u navedenom roku do 29. decembra nisu uspeli da prijave, da to naknadno učine", rekao je Filipović.

"Probni završni ispit biće održan 22. i 23. marta. Novina ove godine je da ukoliko učenici na probnom završnom ispitu pokažu loše rezultate i to ne budu njihova očekivanja učenici će imati mogućnost da i u periodu od 8. do 11. aprila donesu konačnu odluku iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu“, rekao je Filipović.

Prošle godine se najveći broj učenika opredelio da polaže biologiju, njih 38 posto, a najmanje učenika se odlučilo za fiziku.

"Ove godine u cilju uspostavljanja efikasnije komunikacije, otvoren je i viber kanal 'Moja srednja škola – Info kanal', na kome roditelji, kao i učenici mogu pročitati informacije i obaveštenja o polaganju završnog ispita, prijemnog ispita, kao i upisa u srednje škole", rekao je Filipović.

