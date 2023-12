Evropski skandali Junajted Grupe: Šolak u Bugarskoj preko Moskve!

Grupacija Dragana Šolaka dala je više od milijardu evra ruskim državnim kompanijama i proruskim tajkunima iz Bugarske, a predmet je zvaničnih optužbi za stvaranje monopola, skrivene kupovine operatera i gušenje medijskog tržišta

Sve akvizicije kompanija koje su Junajted Grupa i Dragan Šolak obavili u Bugarskoj bile su preko ruskih ljudi ili direktno od osoba, koje su ubrzo završavale pod sankcijama SAD. Bar za jedan veliki posao zvanično odobrenje je moralo da dođe iz Moskve, a u sve je umešana teška korupcija.

Tvrdnje gazde Šolaka, njegove poslovno-kriminalne hobotnice poznate po nazivu Junajted Grupa i njihovih medija poput N1 i Nove o sopstvenoj proevropskoj i prozapadnoj orijentaciji obična su laž. Jedini cilj im je zgrtanje novca i moći, u tu svrhu napraviće dilove i sa crnim đavolom, a sve parole o legitimnom biznisu i borbi za slobodne medije zapravo su licemerje, koje služi da prikrije pravu prirodu njihovih operacija.

U ovoj godini maska za maskom je padala sa nimalo lepog lica Šolakove hobotnice: od čvrstih dokaza da je jedan od njenih najvažnijih “pipaka” bračni par Volfram i Marija Kuoni, poznati kao “bankari Kremlja” i na meti međunarodnih istraga, preko svakodnevnih skandala koje Junajted Grupa pravi u Grčkoj, gde nikome ne pada na pamet da joj dozvoli bahaćenja i izigravanje žrtve (kao što konstantno radi u Srbiji), do Bugarske i Severne Makedonije.

Kada na to dodamo da su, prilikom usvajanja medijskih zakona u Srbiji, za lansiranje gomile lažnih optužbi protiv direktnog konkurenta Telekoma, pokušali da se sakriju iza Evropske komisije, koja je na kraju morala da ih praktično demantuje, kao i da operateri u vlasništvu Junajted Grupe na skoro svim tržištima zemalja eks-Ju beleže pad, lako se dođe do zaključka da je ova godina za gazdu Šolaka i saradnike bila baš serija nesrećnih slučajeva.

I dok konkurentski Telekom Srbija gradi savezništva sa najjačim zapadnim imena i postaje operater u EU i SAD, na svetlo dana su izašle brojne tajne koje je Dragan Šolak dugi niz godina krio kako od srpske javnosti tako i od Amerikanaca i Evropljana, uključujući to da gaji čvrste veze sa pojedincima i firmama bliskim vlastima u Kremlju!

Što se tiče ulaska Junajted Grupe na tržište Bugarske, sve je jasno: njihov prvi posao u toj zemlji bila je kupovina operatera Vivakom u avgustu 2020. za 937 miliona evra od grupe vlasnika u kojoj su bili proruski tajkun Spas Rusev i dve državne kompanije iz Rusije - VTB banka i Delta Kapital Internešenel. Za ovako veliki biznis naravno da su obe morale da traže i dobiju zvanično odobrenje vlasti iz Kremlja.

VTB banka je od 2014. bila obuhvaćena izvesnim “sektorskim” sankcijama SAD i EU zbog finansijske podrške ruskog rata u Ukrajini u februaru 2022. kompetno je stavljena na crnu listu. S druge strane, Delta Kapital Internešenel je pored vlasničkog udela države Rusije bila povezana i sa tadašnjim vlastima Bugarske, preko proruskog bankara i bivšeg ministra finansija Milena Velčeva.

Što se tiče proruskog tajkuna Ruseva, on je do danas ostao blizak saradnik Šolaka u Bugarskoj i umešan je u jednu od najvećih aktuelnih afera Junajted Grupe. Posle prodaje Vivakoma, u avgustu 2022. pojavila se vest da je firma Viva Korporejt, čiji je vlasnik Spas Rusev, preuzela kompaniju Bulsatkom, velikog operatera satelitske televizije, interneta i mobilne telefonije.

Šta je zapravo bilo: Junajted Grupa je po osnovu kredita dala novac Rusevu za preuzimanje Bulsatkoma, čitavih 126,5 miliona evra, o čemu postoji i dokumentacija, čime je postala indirektni vlasnik, ne obavestivši nadležne državne regulatorne organe. Zašto? Pa da bi izbegla zakonom predviđenu reakciju regulatora o utvrđivanju koncentracije tržišnog učešća i stvaranja monopola.

I ovo nije samo nekakva medijska priča: najvažniji mobilni operateri u Bugarskoj, austrijski A1 i češki Jetel, podneli su zvaničnu prijavu nadležnim institucijama protiv Junajted Grupe zbog indirektne kupovine Bulsatkoma! Finalizacija posla je stopirana dok se ne završi istraga, pa je Šolakova hobotnica krenula u zvaničnu akviziciju tog operatera, gde su naišli na žestok otpor kompanije A1, iz sastava državne Telekom Austrija Grupe.

U saopštenju od 13. novembra 2023, Austrijanci su zatražili da bugarska državna Komisija za zaštitu konkurencije hitno reaguje protiv Junajted Grupe, kako bi se “poslala jasna poruka investitorima i tržištu da ista pravila važe za sve igrače i promovisala fer konkurencija”. Uz najavu da će o svemu biti obaveštene institucije EU u Briselu, iz kompanije A1 Bugarska upozorili su da bi grupacija Dragana Šolaka, s obzirom na vlasništvo u operateru Vivakom i medijskoj mreži Nova, u slučaju preuzimanja Bulsatkoma stekla dominantnu poziciju sa tržišnim učešćem od 60 odsto u TV uslugama i 40 odsto u internet uslugama.

“To bi ugrozilo pravo potrošača na slobodan izbor televizija, interneta i provajdera medijskih sadržaja… Najava direktne kupovine Bulsatkoma od strane Junajted Grupe je pokušaj da se prikrije da Komisiji za zaštitu konkurencije nisu prijavili indirektnu kontrolu nad tim operaterom, zbog čega bi morali da plate i značajne novčane kazne”, saopštio je A1.

Vratimo se sada na ruske i korupcionaške veze Junajted Grupe i gazde Šolaka u Bugarskoj. A tu ključnu ulogu ima proruski tajkun i političar Delijan Peevski, poznat kao “gospodar korupcije” i najbliži saradnik bivšeg premijera.

Upravo je Peevski imao najviše koristi od ogromnih poslova koje je Junajted Grupa napravila u Bugarskoj tokom 2020. i 2021. godine - prvo akvizicija Vivakoma za 937 miliona evra, zatim medijske mreže Nova za 290 miliona evra, kao i kupovina novinskog lanca sa dve najuticajnije dnevne novine i više magazina direktno od Peevskog za nepoznatu sumu novca.



Odluka bugarskog regulatornog tela da Draganu Šolaku u roku od jedva šest meseci dozvoli preuzimanje dve velike kompanije, Vivakoma i Nove, postala je predmet pažnje javnosti u toj zemlji. Prštale su optužbe da je Junajted Grupa odgovorna za ogromnu korupciju, umešanost politike u medijsko tržište, kršenje antimonopolskih propisa i gušenje slobodnog novinarstva.

Analizom akvizicija koje je Junajted Grupa napravila u bugarskom medijskom sektoru zaključuje se sledeće: kupovina Vivakoma, Nove i druge imovine nije imala jasno poslovno obrazloženje i veruje se da je poslužila da se zamagle stvarni korisnici u tim poslovima Peevski. Uz to, Junajted Grupa je značajno preplatila kupljenu imovinu, znajući da će zauzvrat dobiti političku podršku za te poslove.

Gazda Šolak je kupovinu Nove u januaru 2021. platio čak 105 miliona evra više od sume za koju su je dobili prethodni vlasnici samo godinu dana ranije. A ljudi od kojih je kupio Novu su tajkuni Kiril i Georgi Domušijev, iza kojih stoji famozni Delijan Peevski.

Krimi-afera Junajted Grupe u Severnoj Makedoniji

Višegodišnje malverzacije u vezi sa poslovanjem Total TV Makedonija iz sastava Junajted Grupe bile su razlog da početkom oktobra ove godine finansijska policija uđe u prostorije te firme i izvrši pretres, objavili su tada mediji u Skoplju. Istragom se bavi čak 38 finansijskih inspektora, a vodi se kao slučaj moguće poreske utaje od strane organizovane kriminalne grupe. Kao razlog zvanično se navode “određene finansijske malverzacije”, a nezvanično radi se o utajama poreza tokom dugog niza godina i ogromnim novčanim iznosima, s obzirom na to da je Total TV Makedonija osnovana davne 2009, ističu iz Skoplja. Pritom, sumnja se da je Junajted Grupa, za slične krivične radnje, odgovorna i na drugim tržištima u regionu bivše Jugoslavije. Javnost u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Crnoj Gori već duži niz godina bavi se mogućnošću da su Šolak i njegovi partneri, u cilju izbegavanja plaćanja poreza i drugih naknada, ali i zarad dobijanja unosnih poslova, umešani u težak kriminal. Nikola Tasev, direktor Total TV Makedonija, već je optužen za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja, prema članu 353 Krivičnog zakonika Severne Makedonije. Protiv Šolakovog direktora podignuta je optužnica kojom se tereti da je od 2015. do 2017. bez sazivanja Skupštine akcionara zaključivao ugovore i naneo štetu pravnom licu u iznosu većem od 500.000 evra. - U ovom slučaju nisam došla do elemenata koji su potrebni da predmet dostavim tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Što se tiče drugih mogućih postupaka, takve situacije će biti pažljivo razmatrane i u skladu s tim će se postupati prema zakonu - izjavila je u maju ove godine makedonski javni tužilac Lidija Raičević. Afera sa Severnom Makedonijom jedan je od razloga zašto investicioni fond BC Partners, iako većinski vlasnik Junajted Grupe, dozvoljava manjinskom suvlasniku Draganu Šolaku da upravlja kompanijom kao da je njegovo lično dobro, objavili su u oktobru ove godine mediji u Grčkoj. Šolak uzima novac iz budžeta Junajted Grupe za svoj luksuzan stil života - multimilionske vile u Švajcarskoj i Floridi, privatni avioni, golf tereni, kupovine fudbalskih klubova - i lično donosi najbrutalnije i najkontroverznije odluke te grupacije, pa se logično postavlja pitanje zašto mu zvanični predstavnik BC Partners u UG Nikos Statopulos to dozvoljava. Odgovor je da je Grku lakše da Šolak bude odgovoran za poslove na ivici ili preko ivice zakona, “pogotovo sada kada Šolakove pravne nevolje u susednoj Severnoj Makedoniji postaju vrlo aktuelne”, objavio je popularni informativni sajt iz Atine “In.gr”.