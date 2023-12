RHMZ IZDAO 2 NAJNOVIJA UPOZORENJA ZA NAREDNE DANE: Stiže olujni vetar praćen kišom i snegom, ovaj deo Srbije na udaru LEDENE KIŠE

Danas je osetno hladnije nego prethodnih dana, a Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je pojačavanje vetra u Srbiji, praćeno kišom u narednim danima, a očekuje se i sneg u nižim krajevima.

U utorak, kao i ujutro i pre podne u sredu (05 - 06.12.) u košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar. U sredu posle podne slabljenje vetra.

U sredu i četvrtak (06 - 07.12.) oblačno i hladno sa temperaturama na granici kiše i snega pa se očekuju mešovite padavine. U istočnoj Srbiji je moguća i ledena kiša. Na planinama ponovno, ali manje stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, a u noćnim i jutarnjim satima snežni pokrivač će se kratkotrajno formirati ponegde i u nižim predelima - piše u najavi na sajtu RHMZ-a.

Ristić najavio niske temperature i dosta snega

U Srbiji će ponedeljak biti najhladniji dan tokom ove nedelje, dok nas u drugoj polovini decembra očekuju novi hladni talasi, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić. - U ponedeljak jutro hladno sa slabim umerenim mrezem i temperaturama od -5 do 0, a maksmimalna dnevna od dva do pet stepeni Celzijusa. Ovaj dan će ujedno biti i najhladniji dan ove sedmice, a od utorka nam se vraća košava. Vetar jugoistočni u pojačanju i manji porast temperature koje će se kretati od pet do 10 stepeni. U sredu popodne dolazi kiša sa zapada i u sredu uveče i četvrtak priliv hladnijeg vazduha tako da se i u nižim predelima može očekivati i sneg - navodi Ristić i dodaje: - U petak ponovo tolije, a za vikend nas očekuje kiša u nižim predelima, a sneg na planinama. Kako idemo ka sredini meseca temperature će biti u postepenom porastu, dok nam u drugoj polovini decembra stižu hladniji talasi.