MOLITVA BOGORODICE DJEVO: Kada izgovorite OVE reči, smatra se da sve loše nestaje kao dim

Ova molitva se smatra najjačom od svih, a na nju nas je podsetio Otac Serafim.

Ljudi su dolazili Ocu Serafimu sa raznim i vrlo teškim problemima i on je pored kratkog molitvenog pravila svakom preporučivao čudotvornu molitvu Bogorodice Djevo, da svaki dan pažljivo pročita odjednom sto pedeset puta. Svako ko je po savetu Oca Serafima držao ovo pravilo ostao mu je zahvalan čitavog života.

Po smrti Svetog Serafima pronađena je u njegovoj keliji neobična sveska sa opisima čuda koja su se događala kao plod onim vernicima koji su držali poslušanje Bogorodici.

"Jedan monah u Rusiji čuvši za "Bogorodično pravilo" uze na sebe podvig i tajno u svojoj keliji svake večeri odjednom je čitao sa poklonima 300 puta Bogorodice Djevo. Sa velikom verom, nadom i ljubavlju molio se Presvetoj Bogorodici anđeoskim pozdravom, i gle čuda, posle izvesnog vremena Bogomati obdari svog molitvenika darom moći da leči mnoge bolesti i da otkriva misli ljudskog srca." (Matej 6,6)

Jedna monahinja u Manastiru postom i molitvama podvizavaše se, ali je nečastivi mnogo varao preobrazivši se u svetlog Anđela i dolazio je besediti sa njom o raznim stvarima. Odgovarao joj je na svako pitanje. Prilikom ispovesti Sveštenik je upita kako provodi svoj monaški život. Ona odgovori: Dobro, molitvama tvojim čestiti oče. Sveštenik, čuvši ovakav gordi odgovor, snuždi se i reče joj: Nemoj više govoriti tako, treba da si smirena sasvim i ako sve dobrote ispunjavaš treba da govoriš da si grešna i slično tome.

Ali monahinja odgovori: Znaj oče da Anđeo dolazi sa nebesa i prosveđuje me, zato sam tako rekla. Sveštenik se opomenu Apostolskog učenja gde govori: I nikakvo čudo;jer se sam satana pretvara u anđela svetlosti (2 Kor. 11,14), pa joj reče: Kad ti sledeći put dođe taj anđeo u posetu ti se prekrsti i odmah počni da izgovaraš molitvu Bogorodice Djevo, ako on bude ostao do kraja molitve biće to pravi Anđeo, ako li isčezne to znaj da je nečastivi iskušitelj, hoće da te prevari i baci u krajnju bedu.

Ovaj spasonosni savet primi monahinja i kada joj se ponovo javi taj Anđeo ona se prekrsti i odmah počne izgovarati molitvu Bogorodice Djevo, istog momenta javi se vidno Presveta Bogorodica, a lažni anđeo - nečastivi odmah iščeze kao dim. Monahinja je sve to gledala i odstraha je drhtala tako da se i razbolela. Dugo se posle toga oporavljala.

Kad se kome javi bilo kakvo viđenje javno ili u snu, odmah treba da se pravilno prekrsti, a potom da izgovori molitvu Bogorodice Djevo. Svako treba da zna da zli duhovi uzimaju oblik Anđela ili svakog Svetitelja, pa se predstavljaju i u samog Isusa Hrista, ali ne mogu da nose Krst ili se preobraze u lik Presvete Bogorodice, smeta im osveštana Bogorodičina ikona.

"U današnje vreme razni ljudi dolaze nam na vrata, presreću na ulici i slično. Nemojmo se raspravljati ni sa kim, nego sebe prvo ogradimo krsnim znakom, ali pravilno, a potom izgovarajmo: Bogorodice Djevo molitvu i videćete kome takvi služe. Ako njihovim gospodarima smeta ova molitva, kako će tek njihovim slugama zasmetati. Mnogi su saverom našli utehu u ovoj molitvi", zapisao je otac Serafim.

Molitva "Bogorodice Djevo":

Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom: blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.

