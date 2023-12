STIŽE JAČE POGORŠANJE VREMENA: Očekuju se olujni vetar, sneg i kiša, a u ovom delu padaće i ledena

Ovaj ciklon danas je zahvatio zapadnu Evropu i donosi kišu, a Nemačkoj i Danskoj nove količine veoma obilnog snega.

Početak ove sedmice doneo je Srbiji stabilizaciju vremena. Pod uticajem anticklona je vedro, uz visok vazdušni pritisak, ali i uz hladno vreme. Nakon prvog i drugi dan radne sedmice doneće stabilno i suvo, ali i malo toplije vreme. Ujutro će i dalje u većini predela biti mraza, a maksimalna temperatura biće od 3°C u Negotinskoj Krajini do 11°C na zapadu Srbije, naročito u Podrinju, u Beogradu do 8°C.

Inače, pad vazdušnog pritiska koji se očekuje u utorak, biće uvod u pogoršanje vremena koje se očekuje tokom srede. U prilog tome ići će i jak jugoistočni vetar u košavskom području, koji će na jugu Banata imati olujne udare.

Srbija će u sredu biti pod uticajem ciklona, koji se sa zapada Evrope premešta dalje ka centralnoj, a u sklopu njega i hladni front.

Inače, ovaj ciklon danas je zahvatio zapadnu Evropu i donosi kišu, a Nemačkoj i Danskoj nove količine veoma obilnog snega, uz prave zimske temperature i veoma jak vetar.

Očekuje se oblačno, a od sredine dana očekuju se i padavine. Dakle, u sredu posle podne i uveče u većem delu Srbije padaće kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Padavine će Srbiju zahvatiti sa zapada, pa se padavine upravo prvo očekuju na zapadu Srbije. U Negotinskoj Krajini očekuje se i pojava ledene kiše.

Maksimalna temperatura tokom srede biće od 4 do 8°C, u Beogradu do 6°C, a u Negotinskoj Krajini do 2°C.

U noći ka četvrtku i tokom četvrtka uslova za susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima Srbije, a temperatura će se tada kretati od 0 do 3°C, u Beogradu oko 0-1°C.

Sneg će u nižim predelima biti veoma vlažan, a zbog temperatura u plusu neće se dugo ni zadržavati tamo gde se bude forimirao.

U noći između srede i četvrtka i u četvrtak kiša bi na nekoliko sati mogla i na području Beograda preći u susnežicu i sneg, a manji snežni pokrivač formirao bi se u višim delovima grada, naročito u naseljima na obodu Avale i Kosmaja.

Prema vremenskoj prognozi, tokom srede i četvrtka brdsko-planinski predeli Srbije dobiće 10 do 20 cm snega, lokalno i više, dok se u noći ka četvrtku i u četvrtak formiranje manjeg snežnog pokrivača očekuje ponegde i u nižim predelima.

Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C.

U petak se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, pa će tokom vikenda biti suvo, a sledeće sedmice i toplije.

