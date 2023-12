'ATRIJALNA FIBRILACIJA - NAJČEŠĆA HRONIČNA ARITMIJA'! Dr Kojić: Povećava rizik od šloga, ali se na Institutu 'Dedinje' uspešno leči (VIDEO)

Klinika za kardiovaskularne bolesti Dedinje, ponovo je postavila rekord pošto je u jednom danu urađeno 16 operacija kriobalon atrijalne fibrilacije, intervencije na srcu koja leči aritmiju, koja je hronična.

Dr Dejan Kojić, elektrofiziolog sa Instituta Dedinje, u Novom jutru, objasnio šta je atrijalna fibrilacija:

- To je najčešća aritmija koju imamo u kliničkoj praksi. Jedan do dva odsto opšte populacije ima ovu vrstu aritmije, ona nije neposredno ugrožavajuća, ali je veoma neprijatna. Pacijenti imaju česte napade, kraćeg ili dužeg trajanja, a ono što je važno ona je hronična bolest- rekao je u Novom jutru dr Kojić.

- Kad kažemo da neko ima atrijalnu fibrilaciju to znači da će se on sa njom dugoročno boriti. Ranije je to bila bolest starije populacije, preko 60 godina, međutim danas imamo sve više mlađih pacijenata- dodao je on.

Kako je istakao ova vrsta aritmije povećava rizik od šloga, odnosno moždanog udara, jer je to vrlo nepravilan rad srca.

- Pacijenti koji imaju te napade često završavaju u hitnim službama, a nekad moraju da se hospitalizuju- dodao je dr Kojić.

To ozbiljno remeti kvalitet života, remeti zdravstveni sistem, ti pacijenti su često na bolovanjima.

- Sama aritmija je značajna i po tome što dobija epidemijske razmere pa će se broj tih pacijenata u narednih 20 godina udvostučiti- rekao je dr Kojić.

Zahvaljujući što Institut ima dve elektrofiziološke sale koje rade 24 sata i gde se izvode ove intervencije na srcu.