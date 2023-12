Vesić: Gradićemo most u Bačkoj Palanci na koji meštani čekaju decenijama

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i predstavnici španske kompanije "Centunions", danas su u prisustvu potpredsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića, potpisali Memorandum o razumevanju na realizaciji projekta izgradnje mosta preko Dunava kod Bačke Palanke.

Vesić je istakao da je ovo veliki dan za Bačku Palanku, jer se izgradnjom mosta ne rešava samo problem dva naselja, Neština i Vizića, već se povezuju Semberija, Mačva i Srem sa Bačkom.

- Od kada znam za Bačku Palanku, svi su pričali samo o ovom mostu i zato mi je velika čast što zajedno sa potpredsednikom vlade, ministrom Milošem Vučevićem, imam priliku da učestvujem u realizaciji ovog projekta koji će potpuno promeniti život ljudima u ovom kraju - rekao je Vesić.

On je naglasio da je ovaj projekat ostvaren zahvaljujući snažnoj podršci predsednika Aleksandra Vučića, koji je lično insistirao da ovaj most bude jedan od prioritetnijih, jer je i sam svestan koliki značaj on ima za stanovnike Bačke Palanke.

Vesić je izrazio zahvalnost i ministru Vučeviću, i konstatovao da bez njih dvojice ovaj projekat ne bi bio moguć.

- Osim ovog mosta, čija će dužina iznositi skoro dva kilometra, tačnije 1.915 metara, sa pristupnim saobraćajnicama koje ćemo raditi sa obe strane, nećemo olakšati samo život ljudima iz Neštića i Vizića, koji svakoga dana dobijaju po osam pečata u svojim pasošima, već ćemo omogućiti i razvoj same Bačke Palanke - kazao je Vesić.

Naveo je da je pored projektovanja novog mosta, Ministarstvo nedavno sa Pokrajinom potpisalo ugovor za zajedničko projektovanje saobraćajnice Bačka Palanka – Novi Sad.

Kada ta saobraćajnica bude gotova, Bačka Palanka će biti potpuno drugačiji grad, jer će svi koji žive tu biti bolje saobraćajno povezani, biće omogućen dolazak novih investitora, jer svaki investitor očekuje da ima put, prugu i da bude povezan kako bi mogli da razvijaju svoje poslove, dodao je Vesić.

- Planirano je da projektovanje ovog mosta traje devet meseci, tako da ćemo do kraja sledeće godime biti u prilici da počnemo sa izgradnjom - izjavio je Vesić.

Na kraju obraćanja, ministar Vesić se zahvalio španskim prijateljima, i predočio da Srbija posluje sa svima, ali je državi posebno drago kada radi sa zemljom koja poštuje naš integritet i teritorijalnu celovitost, a Španija spada upravo među te zemlje - koje nisu priznale tzv. Kosovo.

Dodao je da o čvrstom prijateljstvu govori i nedavni sastana predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Španije Pedra Sančeza.

Predsednik opštine Bačka Palanka, Branislav Sušnica, rekao je da je ovo istorijski dan za opštinu i sve njene građane, koji na ovaj dan čekaju decenijama

- Danas je potpisan Memorandum o razumevanju o izgradnji drugog mosta u Bačkoj Palanci, koji će ovu opštinu spojiti sa naseljima na Sremskoj strani naše opštine. Ovaj most će značajno unaprediti kvalitet građana dva naselja i omogućiće im da za manje od 20 minuta stignu do Bačke Palanke i obave sve svoje poslove. Svi oni svaki dana prelaze četiri pasoške kontrole, strpljivo su čekali da dođe neko bolji dani… Srbija je zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, danas ekonomski dovoljno jaka da izgradi mostove, auto puteve, brze pruge da rehabilituje i gradi lokalne puteve - rekao je Sušnić.

Most će projetkovati španska kompanija "Centunions", čiji je predsednik, Havijer Karahe Noblet rekao da je ovo izuzetno značajan korak između Srbije i Španije, i jedan od najbitnijih sporazuma koji su potpisani u 2023. godini između ove dve prijateljske zemlje.

Zahvalio je ministru Vućeviću na podršci i istakao da vlada Španije ovo posmatra kao veoma značajan korak.

Izrazio je posebnu zahvalnost ministru Goranu Vesiću i oduševljenje prema načinu rada kojim je, kaže, Vesić poboljšao infrastrukturu Srbije, te da mu je velika čast što njegova kompanija može da bude deo toga.