VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNIH 10 DANA: Smena sunca i hladnoće, a evo kada STIŽE SNEG

Danas nas na jugozapadu, a sredinom nedelje i nad ostalim delovima regiona očekuju padavine, kiša, susnežica i sneg. Moguća je i ledena kiša.

Oko 8. decembra suvo i hladno, dok se od 11. do oko 16. decembra očekuje toplije od proseka uz pojavu kiše. Posle 16. decembra i dalje stoji signal za moguće zahlađenje.

- Preko Alpa se već premešta nov frontalni sistem koji će sutra posle podne usloviti formiranje sekundarnog ciklona nad severom Italije. Taj ciklon bi zatim do četvrtka posle podne preko Jadrana trebao da se premešta na severoistok. Prvo će danas usloviti dotok toplijeg vazduha, kako u nižim tako i u višim delovima atmosfere te će uslova za sneg biti samo preko 900 metara nadmorske visine - kaže meteorolog Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi.

U utorak ujutru znatno slabiji i ređi mraz

Nad ostalim delom regiona promenljivo oblačno i suvo, a nad istokom Srbije u zavetrini košave (Timočka i Negotinska krajnja) tmurno i hladno. Jugoistočni vetar tokom dana u pojačanju, a duž Jadrana jugo. U utorak ujutro znato slabiji i ređi mraz,a tokom dana maksimum od +4 do +12 stepeni Celzijusa, dok će znatno hladnije biti na istoku Srbije gde se očekuje oko -1 stepen Celzijusa.

U sredu posle podne zahlađenje

U sredu će se pogoršanje prošiti i nad ostale predele te će svugde biti povremenih padavina, a kako će se ciklon polako izmeštati na istok sve veći deo regiona će ulaziti u njegov hladna sektor te će se na zapadu regiona snežna granica spustiti na oko 100 metara nadmorske visine ili u same nizije. Sa zahlađenjem u sredu posle podne i u noći ka četvrtku prelazak kiše u vlažan sneg je moguć nad Vojvodinom zapadnom i severnom Šumadijom ali u koliko i dođe do formiranja snežnog pokrivača on će biti simboličan, do 2cm i brzo će otopiti.

Predeli regiona preko 800 metara nadmorske visine bi do četvrtka uveče kada bi padavine prestale mogle akumulirati od 8 cm do 15 cm snega. Od srede posle podne jugoistočni vetar prestaje i počeće umeren do pojačan zapadni i severozapadni. U sredu maksimum od +1 na zapadu Hrvatske do oko +7 na jugu Srbije. U Timočkoj i Negotinskoj krajini i dalje oko 0 uz moguću ledenu kišu.

Petak donosi suvo ali hladno vreme

Ujutro ponegde magla i slab mraz, a tokom dana suvo, često tmurno uz maksimume od 0 do +5 stepeni Celzijusa. Za naredni vikend postepeno toplije ponovo uz jačanje jugoistočnog vetra i u nedelju maksimumi i do oko +9 stepeni Celzijusa, hladnije opet na istoku Srbije.

Od 11. decembra do oko 16. decembra promenljivo oblačno i relativno toplo, ponegde uz prolaznu kišu, sneg samo preko 800 metara nadmorske visine. Duvaće umeren, južni i jugoistočni vetar. Maksimumi iznad proseka, uglavnom do +4 do +10, na istoku Srbije oko +2 stepena Celzijusa.

Sredinom nedelje ponovo padavine, nizije bi lokalno mogle imati prolazan sneg i tanji snežni pokrivač ali u narednih 10 do 13 dana nema najave za jače zahlađenje uz trajniji sneg u nizijama regiona.

