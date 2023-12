Oglasili se roditelji stradale dece iz 'Ribnikara': Šapić nas je posetio, poneo se ljudski

Roditelji dece nastradale u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja danas su, povodom izjave predsednika privremenog organa grada Beograda Aleksandra Šapića da nije želeo da se o njegovoj poseti porodicama posle tragedije priča, niti da tu nesreću koristi u lične promotivne svrhe, potvrdili da ih je gradonačelnik lično posetio u najtežim trenucima, da se poneo nenametljivo i ljudski.

Oni su, povodom spekulacija u delu javnosti da im Šapić posle tragedije nije izjavio saučešće, rekli za Tanjug da je on lično došao, bez medija, nenametljivo i da niko njegov dolazak u domove nije doživeo kao posetu političara, već kao diskretnu posetu čoveka koji saoseća u njihovom bolu.

- Aleksandar Šapić nas je posetio odmah posle tragedije. Na moje prijatno iznenađenje, bio je ljudski utučen, vidno potresen, dostojanstven i bez ikakvih poličkih izjava. Zajedno sa nama je plakao, rekao je da možemo uvek da mu se obratimo šta nam god bude trebalo i da nam je uvek na usluzi. Sa tih reči je i prešao na dela - rekao je Anđelko Aćimović, otac stradale Angeline.

On je podsetio da su porodice od grada Beograda dobile blagovremenu i konkretnu pomoć, da je grad preuzeo sve troškove sahrane, obezbedio grobna mesta i spomenike i da je to mnogo značilo svima u tim, kako je rekao, neizdrživo teškim momentima, kada su svi bili oduzeti od bola.

- Gospodin Šapić nas je posetio odmah posle tragedije, kontaktirao nas je primereno i pažljivo, bez medija, ne želeći da nas dodatno uznemirava. Ponudio je pomoć i podršku. U tom trenutku svaka ljudska reč i podrška čoveku znače - rekla je Suzana Čikić, majka Andrije Čikića.

Ona je naglasila da ona i njen muž ne žele da budu upleteni ni u kakve, kako je navela, političke razgovore, ali da smatraju da je u redu da potvrde da ih je gospodin Šapić posetio i da su njegovi potezi bili krajnje ljudski i korektni.

Roditelji jedne devojčice stradale u Ribnikaru potvrdili su da su posetu Aleksandra Šapića uvažavali kao diskretnu i nenametljivu i da se nisu tada osetili izmanipulisano, što ne bi voleli da se dogodi i sada, u kako su rekli predizborno vreme.

- Mi njegovu posetu nismo doživeli kao posetu političara, već kao posetu proisteklu iz ličnog saosećanja i želje za pomoći i ljudskom podrškom, na čemu smo zahvalni - rekli su ovi roditelji.

Šapić je, povodom tvrdnji u javnosti da posle tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" nije izjavio saučešće roditeljima stradale dece i da se nije, kako je optužen, poklonio senima mrtve dece, rekao da u javnosti nikada nije želeo da priča o tome, gde je u tim trenucima bio i šta je sve grad uradio za porodice.

- Izjavio sam saučešće, ćutao sam sedam dana, napadali su me sa svih strana. Nisam hteo nikada da kažem, ni danas do kraja nisam izgovorio šta smo sve mi uradili za te nesrećne porodice, a to je ništa u odnosu na tragediju koja se dogodila. Ni danas. Ali sam posle šest meseci smatrao da treba da kažem, da tamo gde niko od njih nije smeo, da sam ja otišao, pa sam sedeo satima u kući svakog od tih ljudi. To mi je bilo 15-20 najgorih dana u životu. Nisam se slikao. Nisam dao intervju. Nisam nikome objašnjavao. U to vreme sam rešetan sa svih strana. Ćutao sam - rekao je Šapić.

Na pitanje prokomentariše raspravu sa novinarom Dušanom Čavićem, Šapić je rekao da ima medijskih kuća sa jasnom političkom agendom, a pitao je i zašto taj snimak Čavić nije pustio u integralnoj verziji i da nije prezao da se poziva na nezapamćenu tragediju u Ribnikaru, zbog čega mu je Šapić, kako kaže, i odgovorio kako je zaslužio.

- I tako kako sam mu odgovorio ću svaki put da mu odgovorim. Jer ta vrsta nasilja koju oni sprovode, a onda se kao brane od nasilja, to je klasična zloupotreba i po ko zna koji put pokušaj na jedan besraman način korišćenja tragedije koja se desila pre nekoliko meseci - rekao je Šapić.

Šapić je rekao da on nikako nije želeo da koristi tu tragediju i da u životu, kako je dodao, postoji nešto veće od funkcije.

