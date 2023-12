Vesić: Sutra priključujemo Kruševac na autoput, a sledeće godine još gradova

Puštanjem u saobraćaj nove deonice Moravskog koridora Kruševac će biti priključen na mrežu sprskih autoputeva i brzih saobraćajnica što će doprineti razvoju tog grada, dolasku investicija i boljem komforu života, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i najavio da će sledeće godine na mrežu autoputeva biti prijključeno još nekoliko velikih gradova.

Naveo je da će sutra u 15 sati biti puštena u saobraćaj deonica Moravskog koridora od Makrešana do Koševa, dužine 10,8 kilometara i podsetio da je otvorena deonica od Pojata do Makrešana dužine skoro 17 kilometara što znači da ćemo imati skoro 28 kilometara tog koridora u funkciji.

Vesić je gostujući na televiziji Kurir najavio da će sledeće godine na mrežu autoputeva biti priključeni Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka banja, Požarevac, Loznica, te da će to biti slučaj i sa Sombrom, Kulom, Bečejem, Novim Bečejem, Kikindom jer u decembru počinje da se radi brza saobraćajnica “Osmeh Vojvodine” od Bačkog Brega do Srpske Crnje, kao i autoput Beograd - Zrenjanin - Novi Sad.

- Ne možemo svaki grad da priključimo na mrežu autoputeva, ali možemo da ih približimo kako bi ljudi mogli dobro da putuju - rekao je Vesić i dodao da će se, osim autoputeva, raditi i pruge.

Osim brze pruge do Niša koja počinje da se radi sledeće godine, a kojom će se od Beograda do Niša putovati za sto minuta, Vesić je rekao da će sledeće godine biti završena pruga do Subotice.

Dodao je da je važno da se urade i regionalne pruge kojima će vozovi ići brzinom do 120 kilometara jer onda naše gradove povezujemo na mrežu tih pruga.

Ministar se osvrnuo i na sporazum za obavljanje avio prevoza na linijama od javnog značaja na aerodromima "Morava" kod Kraljeva i "Konstantin Veliki" u Nišu, koji je potpisao sa direktorom “Er Srbije” Jirži Marekom.

U pitanju je ugovor za subvencionisanjue 10 linija koji je potpisan nakon raspisivanja državnog konkursa, a reč je o tri leta iz Kraljeva i sedam iz Niša, od čega su po dva sezonska.

Vesić je naveo da su sezonske linije sa niškog aerodorma Tivat i Atina, dok su redovne, kojima se leti tokom cele godine, prema Frankfurtu, Ljubljani, Kelnu, Istanbulu i Beogradu, naveo je Vesić.

- Što se tiče Kraljeva, imamo jednu redovnu liniju tokom cele godine, a to je Kraljevo-Istanbul i dve sezonske – Solun i Tivat - rekao je Vesić.

Naveo je da je ovaj tender, za razliku od prethodnih koji su raspisivani na dve godine, raspisan na period od četiri godine sa mogućnošću da se produži na još jednu godinu, ukoliko obe strane budu zadovoljne.

- Sada znamo da ćemo u narednih pet godina imati ovih deset subvencionisanih linija koje sigurno lete sa aerodorma ‘Konstantin Veliki’ u Nišu i ‘Morava’ u Kraljevu jer je za nas vrlo važno da razvijamo i druge aerodrome osim beogradskog aerodroma ‘Nikola Tesla’ - rekao je Vesić.

Naveo je da je prošle nedelje aerodrom “Nikola Tesla” imao sedmomilionitog putnika, a da će do kraja ove godine kroz taj aerodrom proći oko 7,8 miliona putnika.

Što se tiče “Er Srbije”, naveo je da je ona ove godine prema planu trebalo da ima oko 3,5 miliona putnika, ali da ta će ta kompanija između 10. i 12. decembra preći četiri miliona putnika i sezonu završiti sa oko 4,1 miliona putnika.

To, dodao je Vesić, znači da će ovo biti rekordna godina i za “Er Srbiju”.

- Koliko dobro radi ta kompanija pokazuje da je JAT krajem osamdesetih godina imao pet miliona putnika u zemlji koja je imala 22 miliona stanovnika - rekao je Vesić.

Naveo je da je juče sa aerodroma “Konstantin Veliki” u Nišu leteo 422.256-ti putnik čime je oboren rekord u broju putnika na tom aerodormu.

- Približavamo se cifri od pola miliona putnika godišnje što govori o razvoju i niškog aerodroma - rekao je Vesić.

Naveo je da će se u narednom periodu sa “Er Srbijom” raditi na tome da se uvedu neki komercijalni letovi, pre svega Kraljevo - Beč i Niš - Beč.

- Radićemo i na uvođenju još nekih destinacija tako da sam siguran da ćemo imati još letova i da će sve ono sto drugo radimo - mrežu autoputeva, brzih saobraćajnica i brzih pruga doprineti tome da imamo razvijeniji avio saobraćaj i iz Kraljeva i iz Niša - zaključio je Vesić.