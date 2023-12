EKSKLUZIVNO! Vladimir Lučić: Kreditni rejting biće najbolji dokaz uspeha Telekoma!

Kreditni rejting Telekoma, koji ćemo javno objaviti zajedno sa finansijskim izveštajima za 2023. godinu, će nam sigurno biti odličan, pa čak i znatno bolji od nekih naših konkurenata, kaže Lučić

Kako je istakao, Telekom želi da maksimalno transparentno pokaže svoje rezultate, a u poslovnom svetu međunarodni kreditni rejting je najbolji pokazatelj uspešnosti neke kompanije.

- Kao akcionarsko društvo koje posluje na tržištu, bićemo prva srpska kompanija sa međunarodnim kreditnim rejtingom koji će nam dati dve najveće svetske agencije i koji ćemo javno objaviti, a svake godine biće ažuriran. Ako su u pravu oni koji nas kritikuju imaćemo loš kreditni rejting, ako smo mi u pravu dobićemo dobar ili odličan rejting. A ja sam lično siguran da će rejting biti odličan za srpski Telekom. Takođe, u sledećih godinu dana doći će do velike reorganizacije kompanija za telekomunikacije u čitavom regionu, što će dodatno osnažiti Telekom i u godinama koje dolaze bićemo jači nego ikada. Postaće svima jasno, uključujući one koji nas najglasnije kritikuju, da smo ubedljivi pobednici komercijalne bitke - poručio je Vladimir Lučić.

Kako je istakao, Telekom se protiv napada ne brani negativnim kampanjama već rezultatima, uspesima, kvalitetom ponude, konkretnim delima.

“Naišli smo na veoma lep prijem u Koledžu Evrope, gospođa Mogerini zaista voli Srbiju”

Kao još jedan primer maksimalne transparentnosti Telekoma Srbija naveo je da će ova kompanija, ujedno osnivač više kablovskih televizija, a u sektoru informativnog programa to su Euronjuz Srbija i Blumberg Adrija, uskoro naručiti međunarodnu medijsku reviziju.

- Osim kreditnog rejtinga radićemo još medijski “odit” (istraživanje) i obaviće ga neka od najvećih renomiranih međunarodnih agencija. Želimo da pokažemo da TV kanali u našem vlasništvu funkcionišu na najtransparentniji i najispravniji način, kako poslovno tako i iz ugla informativnog programa - istakao je Lučić.

Licemerje i kampanje dezinformacija od strane dežurnih kritizera Telekoma Srbija odavno su svima poznati, kao na primeru novih medijskih zakona u Srbiji, gde su mediji u vlasništvu konkurentske kompanije napadali Telekom koristeći tvrdnje koje su se, svaka do jedne, pokazale kao laž i tražeći da ovoj kompaniji bude zabranjeno ono što je njima dozvoljeno.Isti je slučaj sa najnovijom serijom napada na srpski Telekom.

- Već pet godina, iz jednog istog centra organizuju se napadi na Telekom, a tako je i sada. Naša konkurencija hoće da stvori atmosferu da je nešto što oni sami urade, ili što uradi neka velika svetska kompanija, fantastičan poslovni potez, a kada mi to uradimo krenu da najglasnije kritikuju. Kompanije koje se bave telekomunikacijama rasterećuju se građevinskih poslova, kao što su izgradnja i održavanje građevinskog dela antenskih stubova, i to je u skladu sa globalnim trendom transformacije, što su već uradili Dojče Telekom, Vodafon, španska Telefonika, švedska Telia i mnogi drugi, kao i oni koji nas preko svojih medija za to napadaju - objasnio je Vladimir Lučić.

Na međunarodnom tenderu koji je prošle godine raspisao Telekom Srbija i gde se prijavilo oko 50 značajnih svetskih imena, pobedila je velika britanska kompanija Aktis uz podršku Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Aktis samo u Evropi raspolaže imovinom vrednom 40 milijardi evra.

- Budućnost dolazi i kompanije se prilagođavaju. Nešto što je ranije bilo normalno postaje istorija, na primer da telko operateri imaju svoje “data centre”, a sada se sve to prebacuje na neuporedivo jednostavnijem i isplativijem “klaudu”. Isto je sa građevinskim delom antenskih stubova, koje i u Evropi preuzimaju velike multinacionalne kompanije za građevinsku infrastrukturu, što je u SAD oduvek slučaj. Posebno je važno da smo kroz ovaj posao dobili odlične partnere, britanski Aktis je ogromni međunarodni igrač, a saradnja sa Svetskom bankom i EBRD biće od velikog značaja za razvoj Telekoma Srbija i u drugim segmentima - naglasio je Vladimir Lučić.

Međunarodna širenja, razvoj Srbije i poslovni rekordi Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić poručio je da će kompanija iskoristiti svu svoju snagu za nastavak međunarodnih širenja. Telekom će 2024. postati operater u SAD, od ove godine to je u Nemačkoj, pre toga u Austriji i Švajcarskoj, a sa svojom TV ponudom ovih dana kreće sa radom u Turskoj. Tako će kompanija iz Srbije i u domaćem vlasništvu biti prisutna na tržištima sa ukupno 600 miliona stanovnika. - Puštamo u rad Tursku već 12. decembra. Ako mi obaveze dozvole, lično ću instalirati opremu kod prva dva korisnika, kao nastavak svojevrsne prakse od pre pet godina kada sam lično povezao i pustio prvog korisnika u Austriji. Tamo živi mnogo ljudi poreklom sa područja bivše Jugoslavije koji održavaju veze sa maticom, snažne su i privredne konekcije. Međutim, naišli smo na tako ogromnu potražnju kakvu nismo očekivali. Korisnici će imati sve TV kanale iz zemalja eks-Ju, imaće lokalni sport za koji su veoma zainteresovani, kao i domaće filmove i serije, dakle sve što ih zanima. S obzirom na to da smo već obavili sve najvažnije investicije, sada nam svaki novi korisnik donosi praktično čist profit - izjavio je Lučić. Ova godina na izmaku biće rekordna za poslovanje Telekoma Srbija, čime se nastavlja trend započet pre pet godina. Između ostalog, broj korisnika televizije povećan je tri puta, sa 400.000 na preko 1,2 miliona i stalno raste, samo ove jeseni Telekom je u Srbiji dobio 50.000 novih korisnika, time oborivši sopstveni rekord. - Imamo optičku mrežu za najbolji internet, imamo najkvalitetnije i najatraktivnije sadržaje, pa je korisnicima lako da se opredele. Nastavljamo da razvijamo optiku, posebno u manjim gradovima širom Srbije, što je vrlo važno za ukupni napredak privrede i digitalnog društva u našoj zemlji. Takođe, spremni smo za uvođenje 5G mreže i vrlo brzo po dobijanju dozvole naredne godine pustićemo je u rad - najavio je Lučić.

Pored najnovijih Svetske banke i EBRD i od ranije Bank of Amerika i Evropske investicione banke, na spisak međunarodnih institucija koje su partneri kompanije Telekom Srbija ovih dana je došao i Koledž Evrope, najprestižnija obrazovna institucija čiji je osnivač EU.

Telekom će stipendirati desetoro mladih ljudi iz Srbije na ovom univerzitetu za postdiplomske studije iz oblasti evropskog prava, ekonomije i javne administracije, i prva je kompanija ne samo sa Zapadnog Balkana već i nešto šire koja sa Koledžom Evrope ima ovakav sporazum.

- To je institucija od najvećeg značaja i uticaja, završili su je praktično svi važniji operativci u briselskoj administraciji, ali i zaposleni na jakim pozicijama u mnogim nacionalnim i međunarodnim organizacijama širom sveta. Stvorićemo generaciju novih menadžera, pravih mladih lidera, koji će ne samo naučiti i onda nama preneti kako funkcioniše EU, već će uspostaviti i važne konekcije širom Evrope. Mi smo kao Telekom Srbija potpuno sigurni da će Srbija jednom biti deo EU i želimo da se za to pripremimo. Saradnjom sa Koledžom Evrope, kao i sa našim ostalim međunarodnim partnerima, mi u praksi pokazujemo ono što smo oduvek govorili, koliko je važno imati dobre odnose sa evropskim i svetskim institucijama i kompanijama, i da to značajno doprinosi rastu samog Telekoma. Trenutno smo prisutni na tržištima u četiri zemlje EU, od čega kao mobilni operater u Nemačkoj i Austriji, sigurno na tome nećemo stati i za našu buduću ekspanziju bitno je da budemo što bliže evropskim institucijama i da uspešno primenjujemo njihove standarde - objasnio je Lučić.

Prvi čovek Telekoma je u ponedeljak u belgijskom Brižu sa Federikom Mogerini, rektorkom Koledža Evrope, potpisao memorandum o saradnji, koji je odmah stupio na snagu.

Srpskoj javnosti Mogerini je odlično poznata kao nekadašnja visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku, sa prijateljskim odnosom prema našoj zemlji.

- Imali smo veoma lep prijem u Brižu, gde su sedište i glavni kampus Koledža Evrope, i potpuno je jasno da gospođa Mogerini zaista voli Srbiju. Kao što je i sama rekla, ovaj dogovor je i za njih važan, jer su generalno imali veoma malo studenata iz Srbije i uopšte sa Zapadnog Balkana, a sada će taj broj biti značajno veći. Koledž Evrope i sama rektorka potenciraju, pored obrazovanja, širenje mreže ljudi koji su pohađali taj univerzitet, saradnju i “netvorking” alumnista, što je i simbolika same EU. Bio je to veoma lep dan za naš Telekom, ali i za Srbiju - zaključio je Vladimir Lučić.