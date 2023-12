GRUJIČIĆ: Zabrana pušenja u zatvorenom prostoru važiće i za ELEKTRONSKE CIGARETE

Zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, kao što su kafići, restorani, kafane i svi ostali objekti zatvorenog tipa, koji nisu bili predviđeni 2010. godine, kada je Srbija dobila Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, očekuje se da uskoro zaživi u praksi. Ministarka zdravlja Danica Grujičić naglašava da će sve isto važiti i za elektronske cigarete i da na ministarstvu ostaje da definiše pravilnik za "otvoren prostor".

- Ako je lokal sa svih strana zatvoren plastikom, to nije otvoren prostor. Moraju postojati ili otvoreni prozori ili formulisanje šta je to otvoren prostor, ali to može i nekim pravilnikom, rekla je Grujičić.

Duvanski dim je štetan, naglašava ministarka, a cilj svega je zaštita zdravlja stanovništva.

- Imate veliki broj mladih ljudi koji jednostavno ne mogu ni da borave u klubovima, niti se osećaju dobro posle boravka u klubovima, u kafanama, u restoranima zato što zaista ne možete da dišete tamo od količine dima koja postoji, kaže ministarka Grujičić.

Svi govore: "Evo moj deda je pušio", ali on je motao onaj prirodni duvan

Statistika jasno govori koliko loše nikotin utiče na pluća:

- A da ne govorimo o hroničnim plućnim bolestima iz kojih kasnije može da se razvije karcinom. S druge strane, imate uticaj na krvne sudove pre svega donjih ekstremiteta, odnosno nogu. Imate uticaj na koronarne krvne sudove srca, rekla je Grujičić i dodala:

- Sada svi govore o tome: ‘Evo moj deda je pušio’, ali on je motao onaj prirodni duvan. I moj pradeda je pušio, pa ne znam koliko dugo je živeo. Šta hoću da kažem? To što imate pojedinačne primere kako je neko dugo pušio, pa živeo dugo i tako dalje, naravno da u svemu tome određenu ulogu igra i genetika, ali generalno gledano to nam ne treba - rekla je ministarka.

Sve isto važiće i za elektronske cigarete.

- Ja znam da nikoga ne možemo naterati da prestane da puši, ista ova pravila važe i za elektronske cigarete. Ništa one nisu manje opasne, prema tome u zatvorenom prostoru da bude čist vazduh, a napolju će i onako kako hoćete ko hoće da sedi sa vama, rekla je ministarka Grujičić gostujući na Prva TV.

Pušenje će prema sadašnjoj verziji Nacrta zakona biti zabranjeno u:

* Restoranima

* Kafanama

* Kafićima

* Svim objektima zatvorenog tipa

* Na autobuskim stajalištima

* Stadionima

Autor: