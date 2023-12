Stefan NAŠAO NOVČANIK NA ULICI, vratio ga vlasniku, pa dobio doživotni poklon - Ovako je reagovao na nagradu

Stefan Smiljković (27) postao je heroj Pančeva kada je pre dva dana pronašao novčanik na ulici i tragom informacija sa lične karte koja se u njemu nalazila, pronašao vlasnika. Naime, novčanik je izgubio Branislav kom je spletom nesrećnih okolnosti on pao sa krova automobila.

Vlasnik novčanika oduševio se postupkom mladića, a svoju priču podelio je sa sugrađanima putem Fejsbuk grupe. Ono što je najviše oduševilo i Stefana, ali i njihove komšije jeste činjenica da je vlasnik jedne šlep službe, te je poštenom pronalazaču poklonio doživotno besplatno šlepovanje.

- Ovom prilikom želim javno da se zahvalim Stefanu Smiljkoviću jer je pronašao novčanik koji mi je spao s krova automobila i vratio na adresu iz lične karte. Momčino, rečima ne mogu da se zahvalim ali od mene i moje šlep službe imaš do kraja života besplatan šlep! Čast mi je što delim vazduh sa ovakvim čovekom! - napisao je vlasnik izgubljenog novčanika.

Sa druge strane, Stefan za Telegraf.rs kaže da svoj gest ne smatra neuobičajenim. Tvrdi da nije heroj, već je samo želeo da pomogne sugrađaninu.

- Bez oklevanja sam vratio novčanik. Slučajno sam ga našao na ulici i pokupio. Pronašao sam unutra ličnu kartu i otišao kod vlasnika - naveo je ovaj dečko.

Iako je Branislav odlučio da mu se iskupi, Stefan tvrdi da za njega nagrada ne predstavlja materijalnu, već moralnu vrednost. Na poklonu je veoma zahvalan, ali kako nam kaže, i da ga nije bilo, opet bi postupio isto.

- Ako mislite da je meni nagrada materijalna vrednost ili tome slično apsolutno nije, to što je vlasnik odlučio da me nagradi sa tim hvala njemu. Meni je prvenstveno bilo bitno da nađem vlasnika i vratim novčanik, a ostalo me nije zanimalo niti me sada zanima. I da se opet nađem u istoj situaciji postupio bih isto. Inače nisam očekivao nikakvu nagradu - jasan je mladić.

Ipak, stanovnici Pančeva smatraju ga herojem i hvale zbog svoje skromnosti i poštenosti. Za Stefana imali su samo reči hvale i poželeli da bude što više ovakvih mladih ljudi oko nas.

"Nešto najbolje što sam ikad pročitao i ne gubim nadu da nas je više...", "Takvi ljudi nas podsete da nije ovo društvo i sve sa njim otišlo dovraga. Još ima nade da bude više takvih kao vi", "U današnje vreme ovo je zaslužilo pohvale od svih nas", glasili su samo neki od komentara.