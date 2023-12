SRBIJA UVODI 22 NOVE INOVATIVNE TERAPIJE! 16 su najsavremeniji lekovi za ONKOLOŠKE PACIJENTE protiv ovih oboljenja!

Srbija proširuje listu inovativnih lekova i ulaže velika finansijska sredstva u opremanje zdravstvenih ustanova širom zemlje. U utorak je zasedala Centralna lekarska komisija i na listi lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje našli su se novi inovativni lekovi - čak 22 terapije. Od toga, 16 su najsavremeniji lekovi za lečenje velikog broja onkoloških oboljenja - karcinoma dojke, pluća, karcinoma prostate, ali i za bolesti za koje do sada nije bila dostupna terapija o trošku Fonda.

Direktorka RFZO Sanja Radojević Škodrić kazala je za Javni servis da je to važna vest, pogotovo u momentu kad se nabavlja i dijagnostička oprema.

- Zahvaljujući toj opremi, sve veći broj oboljenja biće otkriven u ranom stadijumu i to će pratiti inovativne terapije. To su lekovi koji se nisu mogli dobiti o trošku države. Omogućavaju drastično bolji kvalitet života i znatno produžavaju život. Šest lekova su terapijske alternative - rekla je Radojević Škodrić, dodajući:

- Primer je multipla skleroza. Za gotovo sve oblike postoji terapija, ali postoji određen broj pacijenata koji najbolje reaguju upravo na terapijske alternative i one se sada nalaze na listi. To je slučaj i sa psorijazom. I za nju smo na listu stavili terapijske alternative.

Srbija ulaže velika finansijska sredstva u opremanje zdravstvenih ustanova

Do kraja novembra isporučeno je 10 magnetnih rezonanci u vrednosti od 1,89 milijardi dinara i ove aparate sada imaju UKC Niš, Kragujevac, KBC Zvezdara, Leskovac, Šabac, Valjevo, Čačak, Pirot, Užice i Kladovo Do marta 2024. biće obezbeđeno još 12 magnetnih rezonanci za zdravstvene ustanove u Smederevu, Boru, Zaječaru, Užicu, Vranju, Vršcu, Požarevcu, Loznici, Prokuplju UKC Srbije i UKC Novi Sad Do kraja godine 18 mamografa, čija je vrednost 390 miliona evra, stići će ili je već stiglo u Kladovo, Negotin, Babušnicu, Prokuplje, Sokobanju, Pirot, Vračar, Niš, Vladičin Han, Kragujevac, Surčin, Kuršumliju, Kruševac, Požarevac, Obrenovac, Vlasotince, Majdanpek i Leskovac Tokom novembra su zdravstvene ustanove u 15 gradova i opština dobile ultrazvučne aparate u vrednosti od 123 miliona dinara - bolnica "Sveti Sava" u Beogradu, Novi Pazar, Niš, Čačak, Knjaževac, Zaječar, Valjevo, Užice, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Savski venac, Zemun, Grocka, Stari grad i Zvezdara