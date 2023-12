DANAS OBLAČNO I HLADNO SA KIŠOM, SUSNEŽICOM I SNEGOM! Jutarnja temperatura od 0 do 4, maksimalna do 6 stepeni celzijusa!

Biće uslova za kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača, naročito u višim delovima grada.

U Srbiji u četvrtak oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U nižim predelima ponegde manje i kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača, a na planinama povećanje postojećeg.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u Vojvodini pojačan. Jutarnja temperatura od 0 do 4°C, maksimalna dnevna od 2 do 6°C.

U Beogradu u četvrtak oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom.

Biće uslova za kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača, naročito u višim delovima grada. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 1°C, maksimalna dnevna 3°C.

