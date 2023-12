ZA NOVU GODINU PRAVO IZNENAĐENJE! Meteorolog dao detaljnu prognozu za praznike: Ovog datuma STIŽE ZAHLAĐENJE sa kišom i snegom

U Srbiji danas oblačno i hladno vreme koje će u Vojvodinu doneti slabu kišu, a u ostale krajeve kišu i sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na planinama se očekuje manje povećanje, a u nižim i brdskim predelima tek lokalno kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar koji će se sredinom dana pojačati u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji.

Najniža temperatura od nula do tri stepena Celzijusova, a najviša od dva do pet stepeni. RHMZ navodi da se posle podne i uveče uz sneg na istoku Srbije lokalno se očekuje i kiša koja će se lediti na tlu.

U Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno sa sipećom kišom ili susnežicom. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura oko jedan stepen, a najviša oko četiri stepena.

Svi se nadaju snegu, pogotovo za praznike, a meteorolog Nedeljko Todorović kaže da je već poznato kakvo se vreme može očekivati u novogodišnjoj noći, kao i prvih dana sledeće godine.

Prema rečima Nedeljka Todorovića čeka nas i zahlađenje narednih dana.

Todorović ističe da nas od 16. do 20. decembra očekuje zahlađenje s kišom i snegom, stvaranje snežnog pokrivača u planinama, a ponegde i u nižim predelima. Ujutru će biti mraza, dok će u toku dana maksimalna temperatura biti od 2 do 5 stepeni.

- Od 20. do 26. decembra biće malo toplije, ali prohladno, pretežno oblačno, kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Najviša temperatura od 5 do 9 stepeni. Od 27. do 29. decembra otopljenje, vetrovito, umeren i jak, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 5 stepeni - kaže Todorović za "Novosti".

Vreme za praznike

Poslednja dva dana ove godine, 30. i 31. decembra, doći će do naoblačenja i zahlađenja sa kišom i snegom, stvaranja snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura biće od 2 do 5 stepeni. Prvog i drugog dana Nove godine, 1.i 2. januara, hladno i suvo.

