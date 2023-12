DA LI SE I VAMA DEŠAVA DA U TOKU NOĆI 'ZABORAVLJATE DA DIŠETE'? Ovaj problem ima svaki PETI STANOVNIK Srbije, a evo zašto dolazi do PREKIDA SNA - Posebno je ugrožena OVA vrsta ljudi! (VIDEO)

Većina ljudi koja ima spavačku apneu ni ne zna da je ima, jer se javlja tokom sna. Pacijent “zaboravlja da diše“ u snu – o tome informaciju najčešće daje partner, pošto pacijent najčešće nije svestan toga.

Epizode prestanka disanja u toku spavanja traju najčešće od 15-60 sekundi. Svaki prestanak disanja se ubrzo završava naglim buđenjem i početkom spontanog disanja. Sve ovo se ponavlja u toku spavanja mnogo puta, često postoji i više od sto takvih ciklusa u toku prosečnih 6-7 sati spavanja. Osobe koje pate od „sleep apnea“ sindroma uglavnom se ne sećaju ovih dešavanja u toku spavanja.

Smatra se da oko 24 odsto odraslih muškaraca i 9 odsto žena ima blaži oblik, a 4 odsto muškaraca i 2 odsto žena teži oblik poremećaja disanja u spavanju.

Neurohirurg prof. dr Branko Đurović istakao je jutros za Pink da kliničke studije pokazuju da svaki peti stanovnik ima prekide disanja u toku spavanja.

- Hrkanje je povezano sa ovim problemom, ali nije slučaj da svi koji hrču imaju pomenute prekide disanja. Ako imamo manje od pet prekida, to je uobičajen proces. Ako u jednom satu, imamo više od pet prekida, to onda jeste sleep apnea - kaže on.

Kako kaže, imamo relaksaciju mišića zadnje strane grla i vrata, gde dolazi do opstrukcije disajnog puta, te iz tog razloga dolazi do zatvaranja disajnog puta.

- To je više vezano za autonomni nervni sistem, koji nije pod kontrolom naše volje i svesti. I to kažu najnovije studije - rekao je doktor Đurović.

Pacijenti koji imaju ozbiljne probleme, dobijaju aparat za disanje, otkrio je Đurović.

- Na taj način ubrizgavamo kiseonik, koji drži otvoren vazdušni put - objasnio je Đurović.

