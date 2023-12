Nakon rekordno visokih temperatura početkom decembra, meteorolozi do kraja godine najavljuju hladnu i vlažnu zimu.

Meteorolog Nedeljko Todorović je otkrio kakvo vreme možemo očekivati narednih dana.

- Možemo očekivati ovu varijantu vremena sa temperaturama malo ispod proseka, to znači kao danas ili sutra sa ovim maksimalnim temperaturama negde između 3 i 6 stepeni, uz nešto slabih padavina, pre svega snega u planinama. U nižim predelima, malo kiše i malo snega, ali zanemarljiva količina padavina, tako da sneg ako bi negde i pao u nižim predelima, to bi samo zabeleo travu, vozila, eventualno negde krovove. U planinskim predelima snega i nema sada mnogo, negde između 5 i 10 centimetara, možda za neki centimetar da ga bude više sutra i prekosutra. U svakom slučaju nema nekih ozbiljnih zimskih, tako da kažem, snežnih padavina, pa verovatno i narednih 10 dana. Zato što se početkom naredne sedmice, to je znači od 11. decembar, pa negde do 14. decembra očekuje jedna epizoda toplijeg vremena. Što znači da bi ona maksimalna temperatura u većini mesta bila između 10 i 15 stepeni - rekao je meteorolog i dodao:

- Obično ovako, kad u decembru malo poskoči temperatura, to je znak da će posle toga da zahladni, znači negde 14. bi počela kiša. Negde oko 21. do 23. decembra bila bi jedna hladnija varijanta vremena. A prva šansa za sneg u nižim predelima, bila bi verovatno negde između 20. i 24. decembra. To još nije izvesno, jer to je nekih skoro 15-ak dana unapred, ne bih smeo da tvrdim pouzdano da će baš tako biti, ali hajde da kažemo, ima nagoveštaja. Ovo je tipično decembarsko vreme. Znači, uslovno gledajući, prvi sneg kao pojava zabeležen je krajem novembra. Prema stogodišnjoj statistici sve je u redu, mislim prema očekivanju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Autor: