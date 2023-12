Telekom Srbija MAKSIMALNO TRANSPARENTNO!

VLADIMIR LUČIĆ: Napadaju nas za stvari koje sami rade, već pet godina šalju iste poruke dok ih realnost iz dana u dan demantuje, negativne kampanje koje vode govore u kakvoj su krizi, koliko su nervozni, a Telekom je apsolutni broj jedan i biće još jači

Telekom Srbija se od svakodnevnih napada, koje organizuje konkurencija, brani svojim rezultatima, uspesima i maksimalno transparentnim ponašanjem. Naredne godine postaćemo prva domaća kompanija koja će javno objaviti svoj međunarodni kreditni rejting, bićemo i prvi koji će imati međunarodnu reviziju svojih medija, postaćemo mobilni operater u SAD, 2024. biće godina raspleta na tržištu telekomunikacija u regionu i mi ćemo dodatno osnažiti lidersku poziciju, tako da će na osnovu svega i našim najglasnijim kritičarima postati potpuno jasno da smo ubedljivi pobednik komercijalne bitke.

Ovo je danas izjavio generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić govoreći o najnovijim vestima iz najuspešnije srpske kompanije.

Lučić je gostujući na TV Happy saopštio i dve ekskluzivne informacije - Telekom je produžio saradnju sa najvećim evropskim operaterom Vodafonom, a u januaru u Beograd kao gost naše kompanije dolazi Federika Mogerini, rektorka Koledža Evrope iz Briža.

- Dogovorili smo sa Vodafonom da ekskluzivnu saradnju, koja traje od 2020, produžimo na još najmanje dve godine. To je veoma važno partnerstvo, Vodafon je najveći operater u ovom delu sveta, a mi koristimo njihov sistem nabavki i njihove cene, koje su zbog ogromne veličine i snage te kompanije najpovoljnije na tržištu. Telekom time postiže najbolje cene za nabavku opreme, dobijamo velike uštede, plus sve se obavlja po najvišim međunarodnim standardima. Takođe, Vodafon je postigao najveći razvoj servisa za 5G mrežu, pa ćemo i mi u saradnji s njima slično raditi u Srbiji - objasnio je Vladimir Lučić.



Što se tiče Federike Mogerini, ona će u drugoj polovini januara doći u Beograd kako bi promovisala Koledž Evrope i saradnju sa Telekomom na stipendiranju mladih ljudi iz Srbije za postdiplomske studije na ovoj najelitnijoj obrazovnoj instituciji EU.

- Želimo da stvorimo novu generaciju kvalitetnih edukovanih ljudi koji će pomoći i Telekomu i Srbiji da što brže i uspešnije dođemo na nivo funkcionisanja EU. Gospođa Mogerini izuzetno voli Srbiju, veoma je zadovoljna našom željom da stipendiramo desetoro studenata iz Srbije na Koledžu Evrope i lično nas je primila u Brižu. U drugoj polovini januara doći će u Beograd kako bi lično promovisala Koledž i ovaj naš zajednički projekat - najavio je Lučić.

Za to vreme, napadi na Telekom u medijima u vlasništvu konkurencije ne prestaju. Negativne kampanje protiv najuspešnije srpske kompanije neprestano traju već punih pet godina.

- Najbolji način da se odbranite jeste da postižete sve bolje rezultate i da budete što transparentniji, u svojim javnim nastupima otvoreno govorim o našim planovima i rezultatima, da javnost sa svime bude detaljno upoznata i da se upravo maksimalnom transparentnošću izborimo sa lažima koje se stalno plasiraju. Pet godina nas napadaju na isti način, šalju iste poruke, a stvarnost ih stalno iznova demantuje, mi smo sve jači i jači, i već sada smo ubedljivi lider u Srbiji i regionu. U toku 2024, sa našim međunarodnim širenjima, uključujući početak rada kao virtuelni mobilni operater u SAD, kao i sa velikim promenama na tržištu telekomunikacija u regionu, gde će neke kompanije otići, a neke nove doći, čak i našim najzagriženijim kritičarima biće evidentno ko je pobednik komercijalne bitke. Oni koji nas neprestano napadaju, umesto da govore o svojim rezultatima, time pokazuju veliku nervozu, da su u ozbiljnoj krizi, i zapravo pokazuju kakvo je njihovo stanje, a ne stanje u Telekomu Srbija - poručio je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija će 12. decembra početi sa pružanjem TV usluga u Turskoj, najavio je generalni direktor najuspešnije srpske kompanije Vladimir Lučić. - U utorak krećemo sa Turskom, ako budem imao vremena otići ću tamo da lično instaliram opremu kod prvih korisnika, kao što sam pre pet godina uradio u Austriji, gde ih sada imamo preko 100 hiljada. Interesovanje je ogromno, očekujemo veliki broj korisnika, u Turskoj živi mnogo ljudi poreklom iz našeg regiona, a Telekom će im obezbediti sve TV kanale iz svoje ponude. Tamo su ljudi dugi niz godina piratski gledali televizije iz Srbije i ostalih zemalja regiona, sada će to moći da rade legalno i sa najboljim tehničkim kvalitetom. Posebno je važno da smo već investirali u sadržaje, tako da u dijaspori dobijamo nove korisnike koji donose značajno veće prihode i maltene čist profit. Međunarodna širenja Telekoma više će doprineti rastu kompanije nego što je iko očekivao. Napravili smo odličnu strategiju koja je kombinacija strategija najvećih operatera za telekomunikacije i globalnih digitalnih igrača, poput Amazona - objasnio je Vladimir Lučić.

Dežurnim kritičarima sve bi trebalo da bude jasno i kada Telekom u 2024. postane prva domaća kompanija koja javno objavljuje svoj međunarodni kreditni rejting.

- Rat u Ukrajini i svetska ekonomska kriza, koja je dovela do nepovoljnih finansijskih uslova, sprečili su nas da u 2022. izađemo na međunarodnu berzu, ali već tada smo prošli testiranje kod velikih renomiranih agencija. U 2024. postaćemo prva srpska kompanija koja će javno objaviti svoj kreditni rejting, a uradiće ga dve najveće svetske agencije. Međunarodni kreditni rejting je najbolji pokazatelj jačine i stabilnosti kompanije, koji ujedno postavlja targete šta još treba da se poboljša. Ako su u pravu oni koji nas napadaju dobićemo loš rejting, ako smo mi u pravu dobićemo dobar rejting. A ja sam potpuno uveren da će Telekom imati veoma dobar kreditni rejting, višestruko bolji od konkurencije, i to će biti konačni dokaz da smo u pravu za sve što govorimo i radimo - naglasio je Vladimir Lučić.

Takođe, Telekom će 2024. postati prva kompanija u Srbiji koja će imati međunarodnu reviziju medija u svom vlasništvu.



- Euronjuz iz Liona već je dva puta radio “oditovanje” za Euronjuz Srbija, čiji smo suvlasnik i gde su odlično prošli, a sada ćemo to obaviti za sve TV kanale u našem vlasništvu. Kao u slučaju kreditnog rejtinga, i rezultate “odita” javno ćemo objaviti. Sve maksimalno transparentno - kazao je Lučić.

Posao sa prodajom građevinskog dela antenskih stubova izazvao je novu seriju napada na Telekom, koji dolaze preko medija čiji su vlasnici nedavno to isto uradili!

- To je normalan poslovni potez transformacije biznisa u sektoru telekomunikacija, koji su već napravile najveće svetske kompanije, pa čak i oni koji nas za isto napadaju. Kompanije se rasterećuju građevinskih poslova, fokusiraju se na korisnike i osnovni biznis. Tu nije reč o nekakvoj strateškoj infrastrukturi, s obzirom na to da prodajemo samo stubove, građevinu, ne opremu za telekomunikacije instaliranu na njima poput repetitora. A te stubove su ionako i dosad druge firme za nas gradile i održavale. Vlasnici naše konkurencije odlično znaju da ćemo tako dobijena finansijska sredstva koristiti za dalje jačanje Telekoma i investiranje, a ne za tekuću potrošnju, zato nas i napadaju, jer misle da negativnim kampanjama mogu da zaustave naš rast. U ovom poslu dobili smo odličnu cenu, na nivou EU, kojom će svi biti prijatno iznenađeni. Dobili smo i izuzetno kvalitetne partnere. Veliki britanski fond Aktis, Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su pobedili na međunarodnom tenderu, pokazali su da imaju poverenje u Telekom i biće naši partneri za budućnost - ukazao je Lučić.

Kako je precizirao, za rad Telekoma važno je svega 30 odsto od ukupnog broja antenskih stubova koje poseduje i za koje plaća održavanje, tako da vlasništvo nije poslovno racionalno. A, prema ugovoru sa novim partnerima, oni će biti u obavezi da investiraju tamo gde Telekom proceni da mu je neophodno.

Prvi čovek Telekoma je primetio još nešto veoma zanimljivo.

- Ljudi koji gostuju na medijima kod naše konkurencije, napadajući Telekom navodno iz pozicije stručnih i objektivnih sagovornika, uvek i bez izuzetka zagovaraju stvari u interesu vlasnika tih medija. Uz ovu simulaciju objektivnih sagovornika i uopšte zloupotrebu svojih medija, naša konkurencija u ratu protiv Telekoma koristi čak i čitave političke stranke u našoj zemlji, kao i najjače međunarodne lobističke kompanije u Briselu i Vašingtonu. Nažalost, umesto komercijalne utakmice, oni vode očigledni politički rat, i to ne samo protiv Telekoma već i protiv naše države - upozorio je Vladimir Lučić.

Stipendije za Koledž Evrope

Prijavljivanje kandidata za postdiplomske studije na Koledžu Evrope, od kojih će desetoro biti stipendisti kompanije Telekom Srbija, već je počelo i traje do 16. januara. Uslov za stipendije je da mladi ljudi imaju završen fakultet i da su iz Srbije, a posle studija radiće godinu dana u Telekomu. Prijavljivanje je preko sajta Koledža Evrope, koji će biti zadužen i za izbor kandidata prema svojim kriterijumima. Reč je o studijama iz oblasti evropskog prava, ekonomije i javne administracije. - Potpisivanje memoranduma o saradnji sa Koledžom Evrope u Brižu bilo je veoma lep događaj i za Telekom i za Srbiju. To je istorijski jedna od prvih zajedničkih institucija na tlu Evrope, postoji još od davne 1949, a među osnivačima su ličnosti poput Vinstona Čerčila. Ujedno, Koledž Evrope je najelitniji fakultet EU, gde su postdiplomske studije završili mnogi važni ljudi u institucijama EU. Tamo je dosad bilo malo studenata iz Srbije, naše stipendije doprineće da ih bude značajno više. Oni će u Koledžu na najbolji način steći znanje o tome kako funkcioniše EU, plus se pravi međunarodni “netvorking” mladih lidera iz cele Evrope, što će biti od posebnog značaja i za njih i za Telekom i za Srbiju. Nadam se da će mnogi od njih ostati u Telekomu i posle obaveznih godinu dana, a nadam se i da će neki preći u državne institucije Srbije, da pomognu evropskom putu naše zemlje - objasnio je Vladimir Lučić.