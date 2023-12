DEMONSTRACIJA SNAGE PETARDI I OGROMNE OPASNOSTI! Nemojte ih koristiti, ni svesni niste kolika im je razorna moć, pogledajte (VIDEO)

ižu praznici, a sa njima i opasnosti od ozbiljnih povreda izazvanih petardama. Pirotehnička sredstva svojim praskanjem uznemiruju decu, životinje...



Sve u svemu nisu nimalo bezbedne, a ni propisane kazne za njihovo bacanje od 50.000 do 100.000 dinara ili od 40 do 120 časova društveno-korisnog rada nisu umanjile korišćenje tokom zimskih dana. Na sve to treba dodati i veoma upitan kvalitet, jer se uglavnom kupuju kod uličnih preprodavaca.



Petarde se koriste u različitim jačinama, a jedan video na društvenim mrežama pokazuje koliko su snažne zavisno od modela. Korištena je jedna vangla, letela je u vis i na kraju se raspala.

Zasto, pogledajte i onda pamet u glavu... Možda vam bude jasnije sad šta bi se desilo sa šakom ako bi se zadržala u ruci.

VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDE

Autor: