Vesić: Pušten drugi deo Moravskog koridora, Kruševac spojen sa auto-putem

Druga deonica Moravskog koridor, od Makrešana do Koševa u dužini od 10,9 kilometara danas u 15 sati puštena je u saobraćaj, a Kruševac povezan na mrežu brzih saobraćajnica i autoputeva, izjavio je ministarg građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Put budućnosti, opremljen je "vaj-faj" mrežom, kompletnom optičkom infrastrukturom i širi je za metar od svih drugih auto-puteva u zemlji, što doprinosi komfornijoj vožnji, ali i većoj bezbednosti u saobraćaju.

"Pušten je drugi deo Moravskog koridora, deonica od Makrešana do Koševa, dužine 10,8 kilometara. Time je, sa prvom deonicom, do Makrešana, dugom 16,9 kilometara, puštenom u aprilu, ukupno skoro 28 kilometara tog auto-puta u funkciji. Na ovaj način je Kruševac, kao veliki grad, povezan na mrežu brzih saobraćajnica i autoputeva u Srbiji, što je veoma važno za grad i njegov dalji razvoj", rekao je Vesić za Tanjug.

Dodao je da će do kraja sledeće godine biti završen deo od Koševa, još 28 kilomerara do petlje Vrnjačka banja, što će povezati i Vrnjačku banju i Trstenik, kao i završetak 32 kilometra deonice od petlje Preljina do Adrana kod Kraljeva, čime će i Kraljevo biti priključeno na auto-put.

Čitav auto-put biće završen do kraja 2025.godine, naveo je ministar.

Vesić je ukazao da se ovaj auto-put razlikuje od svih drugih po tome što je - prvi digitalni autoput u Srbiji.

"To znači da ima kompletno opremljenu optičku infrastrukturu, koja je povezana na bazne stanice i omogućava da se koristi i za autonomna vozila, bez vozača, što će u budućnosti biti veoma važno, iako mnogima sada deluje kao čudno i gotovo nemoguće. Sa druge strane, meri se temperatura, količina padavina, nivo svetlosti, registruje gustina saobraćaja, eventualne nesreće, i na osnovu toga vozači dobijaju informaciju, da li treba da uspore, izađu, kako bi se sprečile gužve i povećala bezbednost saobraćaja", pojasnio je Vesić.

Dodao je da je ceo put pokriven "vaj-fajem", kao i naplatne stanice i odmorišta.

"Postoje i radio stanice, koje će preko radio talasa slazi vozačima poruke kada se desi bilo koji nepredviđen događaj na autoputu, na primer, kada neko krene u suprotnom smeru. Svako na radiju dobija informaciju na kom se kilometru nalazi neko ko krši pravila. Tako će biti sačuvani ljudski životi", naveo je Vesić.

Ukazao je i da je Moravski koridor širi od svih drugih auto-puteva, za jedan metar, - širok je ukupno 11,5 metara.

To omogućava da se, kada se jedna traka zbog radova ili nepredviđenih događaja zatvori, druga pretvori u dve uže trake i da nema zastoja na putu.

"Ovako će izgledati svaki auto-put u Srbiji. Ovo je autoput budućnosti i autoput života, za svih 500.000 ljudi koji žive pored Moravskog koridora. Moći će ljudi da se bolje saobraćajno povežu, da se olakša promet ljudi i roba, kao i nove investicije koje znače radna mesta i bolji životni standard, ali i razvoj turizma kako bi i drugi građani Srbije videli ovaj, jedan od najlepših delova Srbije, uz Moravu", rekao je Vesić.

Podsetio je da se, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića putarina na novoj deonici neće naplačivati do 1.januara naredne godine.

