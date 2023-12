Srbin dobio dete, pa saznao gnusne stvari o svojoj ženi: Prevarila ga je, ali to NIJE ONO NAJGORE

"Šta raditi, kako pomoći samom sebi?", pitao se muškarac iz Srbije kome je radovanje oko rođenja prvog deteta kao iz vedra neba prekinulo saznanje da ga je nevenčana supruga prevarila.

Srbin koji je želeo da ostane anoniman, podelio je svoju priču na Reditu, gde je od ostalih korisnika ove mreže potražio savet šta dalje može da uradi u životu. Kao neko ko se mnogo radovao stvaranju porodice i rođenju deteta, varanje koje je doživeo ga je, kaže, potpuno izbacilo iz koloseka. Zbog svega toga, bio je prinuđen da uradi i DNK test.

"Dobio sam dete pre nekoliko meseci. U međuvremenu sam saznao da me je žena (vanbračna zajednica) prevarila. Još uvek se nisam suočio sa njom. Šta raditi?", pitao se on.

Kako je objasnio, najveća briga mu je ta što ako se razdvoje, može ostati bez deteta kog je silno želeo. Svestan da je zakon na majčinoj strani koja je u njegovom slučaju sposobna da se brine o detetu, kaže da je vrlo moguće da mu ona može zabraniti da viđa dete. Takođe, dodao je da je odmah uradio i DNK test koji je pokazao da dete jeste njegovo.

Međutim, svojom objavom saznao je i za neke dodatne moguće rizike.

Komentari su bili različiti - pojedini Srbi su ga savetovali da krenu na bračnu terapiju, oni drugi da odmah prekine sa ženom i da nađe dobrog advokata, a bilo je i onih koji su svojim primerom želeli da mu stave do znanja da nije sam u svemu.

"Ne preporučujem da ostaješ u tom odnosu jer će ta pritajena mržnja zbog izdaje i te kako da naruši tvoje mentalno zdravlje", "Nema bračne terapije, žena kad prevari to je gotovo samo neka vidi šta će oko tog deteta ako je njegovo i to je to", "Gadno kako god okreneš. Gledaj šta ti je najmanje loše rešenje: Možeš da ostaneš sa njom zbog deteta, ali verovatno će te kopkati to ceo život. Možeš istinski da joj oprostiš i rešite stvar kao ljudi i ostanete zajedno. Možete da se rastanete, ali mislim da u tom scenariju ona uzima dete", bili su neki od komentara.

"Nisam mogao da budem u sobi sa ženom"

Tu se reditori nisu zaustavili pa su neki pisali i svoja bolna iskustva, nakon saznanja da su prevareni.

"Prvo, nisi sam! I meni se to desilo. Drugo, najbitnije, ti nisi kriv! Ona je kriva. Ja sam saznao da me je žena prevarila. Imamo troje dece…sve sam prošao kao i ti, imam odličnog advokata i nije imalo šanse. Dve godine mi je trebalo, uz pomoć psihoterapije, moje i bračne, da dođem do stanja da mogu da budem u istoj sobi sa njom. Bol je prošla, ali isto tako i emocije i empatija. I dalje smo u braku, vise me ne zanima šta radi, ja radim šta radim. Brini se o sebi, to je najbitnije. Samo polako, stvarno vreme sve leči. Bitno je da se posvetiš sebi i da znaš da ti nisi kriv", napisao je jedan od njih.

"Ta devojka će ti život upropastiti"

Ono što je mnoge zabrinulo jeste saznanje da prevareni Srbin prima četiri puta veću platu od svoje žene, zbog čega neki nisu imali lepe vesti.

"Ona će te ubiti za alimentaciju, samo čekaj devojka će život da ti upropasti. Viđaćeš dete retko, a ako je budeš zakidao na parama ili vukao po sudovima pričaće detetu protiv tebe dok te dete ne zamrzi", glasio je nešto oštriji komentar.

Tada se i sam autor javio, te napisao da je i njemu sve to jasno, ali da je kasno sve shvatio.

"I meni je to jasno, šta da radim. Generalno razmatram svoju sreću i sreću deteta. A da ga viđam vikendom na par sati, pa srce mi se cepa. A opet sam dolazak kuci sa ovim saznanjem je dosta težak", priznao je on na kraju.

