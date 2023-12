OD SUNCA DO SNEGA! Objavljena VREMENSKA PROGNOZA do kraja nedelje - moguće su i MEŠOVITE PADAVINE

U Srbiji je danas oblačno i hladno. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u Vojvodini ponegde pada slaba kiša, a u ostalim krajevima mešovite padavine, kiša i sneg.

Oblačno i hladno uz padavine do vikenda

Na planinama se očekuje povećanje, a u nižim i brdskim predelima tek lokalno kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

-Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji sredinom dana pojačan. Najniža temperatura od 0 do 3 stepena, a najviša od 2 do 5 stepeni – navode u RHMZ.

Sipeća kiša i slab sneg

U petak 8. decembra biće oblačno i hladno sa lokalnom pojavom sipeće kiše, a na planinama uz provejavanje slabog snega. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od -1 do 2 stepena, a najviša od 3 do 6 stepeni.

Promenljivo vreme za vikend

Prvog dana vikenda biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo uz slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od -3 do 0, a najviša od 1 do 6 stepeni Celzijusa.

U nedelju ujutru i pre podne očekuje se umereno oblačno i suvo. Posle podne sa severozapada prolazno naoblačenje s kišom, na severu Vojvodine, kao i u brdskoplaninskim predelima sa slabim prolaznim snegom. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, a najviša od 0 do 6 stepeni.

Moguća kiša u gradovima

U Beogradu je u petak moguća kiša. Najniža temperatura će biti 2, a najviša 4 stepena Celzijusa. U Novom Sadu takođe je moguća kiša uz najnižu temperaturu vazduha od 1 stepen i maksimalnu 3 stepena Celzijusa. U petak u Nišu će biti maksimalno 5 stepeni Celzijusa, najniža temperature 2 stepena i moguća je kiša. U Kragujevcu za stepen niže.

