Među devojkama zavladao opasan trend: Umesto obroka, bočica infuzije! Doktori objašnjavaju zašto je to pogrešno

Selfiji iz bolnice, igla u ruci, iznad kesa vitamina - česta su slika sa društvenih mreža. Mlade, zdrave osobe sa nešto gušćim rasporedom, kao potvrdu svoje posvećenosti savremenom načinu života, javnosti pružaju dokaz o iscrpljenosti tela. Fotografije se paradoksalno lajkuju, a u komentarima se izražavaju briga i želje za brzo ozdravljenje. Istog dana nastavljaju sa uobičajenim aktivnostima, preporođene instant lečenjem.

Tridesetjednogodišnja Beograđanka priča kako zbog obaveza ne stiže da ima redovne obroke, pa pribegava primeni infuzije.

- Zbog ubrzanog načina života moj jelovnik izgleda nepotpuno, doručkujem u 14 časova, u 17, kad stignem. Kako to nije u pitanju jedan dan, nego kontinuirano, imunitet mi je oslabljen. Umesto da uzmem tanjir supe ili kuvane hrane, ja nešto pojedem s nogu, a to niti je hranljivo niti koristi organizmu, pa mi nedostaju vitamini i minerali. Recimo, gvožđe mi je na donjoj granici, pa se dešavalo da putem infuzije primim gvožđe, pa zatim i razne koktele. Nekoliko puta sam odabrala infuziju kao alternativu, umesto recimo tanjira supe - kaže N. C. (31).



Želi da sačuva identitet zbog toga što i sama svoje ponašanje naziva pogrešnim. Ipak, opravdava se nedostatkom vremena da sve postigne, zbog čega je "završila na infuziji" više puta.

- U većini slučajeva infuzija je realna potreba, zato što bar u ovom periodu kada dolazi do dehidracije organizma, pacijentima predlažemo infuzionu terapiju sa vitaminima, da bi se organizam što pre oporavio. Međutim, ima i zloupotrebe. Ako nema indikacije, ako pacijent može da jede i da pije, nema povraćanja, mučnine, dijareje, onda može da sve te vitamine i tu tečnost uzme na usta - kaže prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine.

Komentariše da je oporavljanje infuzijom "na svoju ruku" pogrešno, iz više razloga.

- Šta vam je jedna boca glukoze? Zašećerena voda. Kao da popijete pola litre soka. Sama ta tečnost ne znači ništa ako se u nju ne stave određeni lekovi ili vitamini. Čoveku treba dati infuziju ako nema apetita ili ako se javi nemogućnost gutanja - objašnjava kada je davanje infuzije indikovano:

- To je loš način ishrane i življenja. On će se samo okrepiti, a neće uneti potrebne vitamine i minerale koji se inače unose putem hrane. Dugoročno ne znači ni malokrvnima, kao ni onima sa niskim pritiskom.

Ona kaže da postoji još jedan primer kada je davanje infuzije opravdano - u slučaju alkoholisanosti.

- Posle nekih proslava dešava se da se mlađe alkoholisane osobe osećaju loše i da roditelji zovu i traže pomoć. Njima damo što više tečnosti sa vitaminima, da bismo smanjili koncentraciju alkohola u krvi - navodi doktorka.